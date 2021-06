Occhi al cielo per l’eclissi anulare di sole

Un anello di fuoco si prepara ad “incendiare” il cielo: il 10 giugno è prevista una eclissi anulare di Sole. Il fenomeno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà visibile da gran parte del Canada nord-orientale, dalla Groenlandia, dal Polo Nord e dalla Russia settentrionale, mentre apparirà parziale dal Nord America, la maggior parte dell’Europa e dell’Asia settentrionale. In Italia il fenomeno sarà visibile parzialmente nelle regioni settentrionali.

L’eclissi anulare raggiungerà il culmine intorno alle 12. Ricordati di munirti di filtri adeguati per l’osservazione: NON guardare mai diretto il Sole.

L’eclissi anulare di Sole del 10 giugno



Si tratta di una eclissi parziale che si verifica quando la Luna è direttamente allineata tra la Terra e il Sole ma si trova in apogeo, ovvero alla massima distanza dal nostro pianeta.

Di norma Luna e Sole sembrano della stessa grandezza nel cielo. Tuttavia, quando il nostro satellite si trova in apogeo, appare leggermente più piccolo del solito.

Nel corso di una eclissi anulare, a causa della sua “ridotta” dimensione apparente rispetto al Sole, la Luna non è in grado di bloccarne completamente la vista dalla Terra come accade nelle eclissi totali, lasciando scoperto solo il bordo esterno. Questo anello luminoso che dà il nome all’eclissi anulare, è colloquialmente definito come “anello di fuoco”.

Ecco come appare il Sole quando si verifica una eclissi anulare: