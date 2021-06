Integratori di acidi grassi proteggono cuore dei bimbi

Integratori di acidi grassi omega-3 nei bambini preservano da malattie cardiache in età adulta secondo i risultati di un nuovo studio

Gli Integratori di acidi grassi possono proteggere i bambini con colesterolo alto dalle malattie cardiache più avanti nella vita, aumentando i loro livelli ematici di salutari acidi grassi omega-3, secondo un nuovo studio presentato all’incontro annuale dell’American Physiological Society (APS) all’Experimental Biology 2021.

L’Experimental Biology e l’American Physiological Society

L’Experimental Biology rappresenta l’incontro annuale di cinque società che esplorano le ultime ricerche in fisiologia, anatomia, biochimica e biologia molecolare, patologia investigativa e farmacologia.

Con la missione di condividere i più recenti concetti scientifici e risultati di ricerca che modellano i progressi clinici, l’incontro offre un’opportunità senza pari di scambio globale tra scienziati che rappresentano dozzine di aree scientifiche, dal laboratorio alla ricerca traslazionale a quella clinica.

Riguardo l’American Physiological Society (APS) – tra le cinque società che partecipano all’Experimental Biology – questa collega una comunità globale e multidisciplinare di oltre 10.000 scienziati ed educatori biomedici come parte della sua missione di far progredire la scoperta scientifica, comprendere la vita e migliorare la salute.

Malattia coronarica, sviluppo dall’inizio della vita in caso di ipercolesterolemia

Passando allo studio presentato, è stato ricordato che ricerche precedenti hanno dimostrato come alti livelli ematici di acidi grassi benefici, tra cui acidi grassi omega-3 – acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosapentaenoico (DPA) presenti negli alimenti ittici – sono associati a un minor rischio di malattia coronarica e a una maggiore probabilità di invecchiamento in salute.

«Poiché la malattia coronarica si sviluppa all’inizio della vita nei bambini con colesterolo alto, è necessario iniziare il trattamento per tutta la vita nell’infanzia» ha dichiarato Marguerite M. Engler, prima autrice del nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori della Uniformed Services University of the Health Sciences di Bethesda, nel Maryland.

Ciò è particolarmente importante in quanto i tassi globali di obesità nei giovani sono in aumento e la sicurezza a lungo termine delle statine ipocolesterolemizzanti nei bambini non è nota.

Modificazione verso un profilo lipidico antinfiammatorio e cardioprotettivo

I ricercatori dell’attuale studio hanno esaminato bambini dai nove ai 16 anni di età che avevano una storia di livelli di colesterolo alto nel sangue. I bambini hanno seguito una dieta mediterranea – nota per essere ricca di proteine magre, verdure, cereali integrali e grassi “sani” come olio d’oliva e pesce – per sei settimane, seguita dalla continuazione della dieta più un integratore EPA per altre sei settimane.

Il team di ricerca ha misurato i livelli di acidi grassi dei bambini prima di iniziare e dopo la dieta mediterranea per sei settimane, e di nuovo dopo la combinazione della dieta e del supplemento EPA per sei settimane.

L’assunzione del supplemento EPA per sei settimane ha aumentato i livelli ematici sia dell’EPA che del DPA. Il DPA ha natura antinfiammatoria e proprietà antipiastriniche, il che conferisce all’acido grasso proprietà cardioprotettive.

«La notizia di rilievo consiste nel fatto che i nostri risultati mostrano come possiamo cambiare il profilo lipidico nel sangue dei bambini ad alto rischio di malattie cardiache con un integratore di acidi grassi omega-3 verso un più favorevole profilo lipidico antinfiammatorio, il quale è risultato associato a un calo del rischio di malattie cardiache e a un invecchiamento in salute» ha detto Engler.

