Emicrania episodica: erenumab funziona a lungo

Emicrania episodica: conferme di efficacia a lungo termine, fino a 64 settimane in monoterapia, per l’anti-CGRP erenumab

La monoterapia con erenumab ha dimostrato un’efficacia prolungata fino a 64 settimane in pazienti con emicrania episodica che sono stati trattati senza successo con molteplici altre terapie preventive, secondo i risultati dello studio LIBERTY, pubblicati online su “Neurology”.

Dati tratti dalla fase di estensione di LIBERTY Open-Label (OLEP)

Inoltre, osservano i ricercatori, erenumab (anticorpo monoclonale umano che lega il recettore del peptide correlato al gene della calcitonina, CGRP) ha anche mostrato un profilo di sicurezza gestibile che è apparso coerente con i risultati precedenti.

«I pazienti che non hanno avuto successo in precedenti trattamenti preventivi falliti possono essere difficili da trattare» scrivono gli autori, guidati da Peter J. Goadsby, direttore del National Institute for Health Research (NIHR) Clinical Research Facility e professore di neurologia al King’s College di Londra.

Attivo anche in caso di precedenti insuccessi con vari trattamenti preventivi

“La fase di estensione LIBERTY Open-Label (OLEP) ha dimostrato un’efficacia sostenuta del trattamento con erenumab per oltre 1 anno in questa popolazione di pazienti» proseguono i ricercatori.

«L’efficacia di erenumab» specificano «si è mantenuta per 64 settimane in pazienti con emicrania episodica senza successo con due o quattro precedenti insuccessi di trattamento preventivo sia nel braccio con trattamento continuo di erenumab sia in quello di pazienti che avviavano un trattamento con erenumab.

Goadsby e colleghi hanno cercato di valutare la sicurezza e l’efficacia di erenumab su 240 pazienti con emicrania episodica, i quali in precedenza avevano completato la fase di trattamento in doppio cieco dello studio, in cui avevano ricevuto erenumab 140 mg in monoterapia ogni 4 settimane o placebo.

Per l’attuale fase di estensione in aperto dello studio LIBERTY, i ricercatori hanno assegnato in modo randomizzato i pazienti alla monoterapia con erenumab una volta al mese alla dose di 140 mg per 3 anni. Ai pazienti del braccio placebo della fase in doppio cieco è stato permesso di passare a erenumab.

Complessivamente, l’85% dei pazienti ha completato il trattamento per 52 settimane, con 36 pazienti che hanno interrotto il trattamento in OLEP prima o nella settimana 64. I motivi dell’interruzione del trattamento includevano la mancanza di efficacia (7,9%), la decisione del soggetto/tutore (4,6%) ed eventi avversi (1,7%).

Progressivo aumento di risposta al trattamento

Tra i pazienti che hanno continuato il trattamento con erenumab, il tasso di risposta del 50% è aumentato dal 29,9% nelle settimane 9-12 al 44,3% nelle settimane 61-64. Inoltre, il tasso di risposta del 50% per i pazienti che continuavano erenumab nella fase di estensione in aperto è aumentato dal 29,9% nelle settimane 9-12 al 41,7% nelle settimane 21-24 ed è rimasto stabile per settimane dalla settimana 61 alla 64 (44,3%).

I ricercatori hanno osservato un’efficacia sostenuta tra i pazienti che hanno ricevuto erenumab nella fase di trattamento in doppio cieco, mentre i pazienti che hanno avviato erenumab nella fase di estensione in aperto hanno ottenuto un miglioramento sostenuto dalla settimana 13 in poi, fanno notare i ricercatori.

Complessivamente, l’80,8% dei pazienti ha subito eventi avversi. Non si sono verificati decessi. Goadsby e colleghi rilevano che, poiché lo studio era limitato a pazienti con emicrania episodica, i risultati «non dovrebbero essere generalizzati» per includere i pazienti con emicrania cronica, anche se il numero di giorni mensili di emicrania «rientra nell’intervallo» per la definizione di emicrania cronica per alcuni pazienti.

«L’attuale studio fornisce prove di classe IV sui dati di pazienti con emicrania episodica che erenumab è sicuro e fornisce un’efficacia sostenuta a 52 settimane» concludono i ricercatori.

Riferimenti

