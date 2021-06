Dj Bront pubblica il singolo You Must Follow

Dj Bront online su tutte le piattaforme digitali con “You Must Follow”, il 1° singolo di “Scratch Boundaries”, il nuovo album

È disponibile in digitale “You Must Follow” (https://linktr.ee/djbront), il primo singolo che ha anticipato l’uscita di “Scratch Boundaries”, il secondo album di Dj Bront, milanese classe 93 e campione italiano di turntablism per quattro volte. Nel brano è ospite un altro virtuoso dello scratch, il campione greco Dj Kitsos, mentre il beat è prodotto da TwentyTwo, producer del format Real Talk.

Dj Bront e Dj Kitsos si sono conosciuti nel 2018 a Cracovia, dove si trovavano entrambi per partecipare all’IDA World Dj Championship (il campionato mondiale organizzato dall’International Dj Association). Dopo questo primo incontro, hanno avuto la possibilità di frequentarsi nuovamente durante altre competizioni mondiali, e così è nato un rapporto di stima reciproca che li ha portati a collaborare.

Anche Dj Kitsos ha collezionato molti successi nelle competizioni dell’arte del djing: dal 2017 ha vinto 6 titoli nazionali in Grecia ed è attualmente il campione del mondo in carica per l’IDA World Dj Championship nella Technical Category, oltre ad aver ottenuto diversi posizionamenti di prestigio in altre competizioni internazionali (3° Posto Skratch Nerds World Battle e 5° posto al DMC World Dj Championship, per esempio).

“Il brano – racconta dj Bront – si intitola ‘You Must Follow’ ed è il nostro invito a seguirci, perché se vuoi ascoltare dei Dj che, negli ultimi anni, hanno dominato il mondo del turntablism, quelli siamo noi”.

DJ BRONT, milanese classe 1993, si avvicina al mondo dei giradischi nel 2014 e si afferma nella scena del djing nel 2018 quando vince l’International Dj Association (IDA) Italy nella Technical Category e poi rappresenta l’Italia all’IDA World Dj Championship a Cracovia. Nel 2019 vince anche Killa Combat Scratch, la competizione di scratch improvvisato più importante d’Italia. Sempre nel 2019 e poi ancora nel 2020, conquista il primo posto al Disco Mix Club (DMC) Italy, andando poi a rappresentare l’Italia al DMC World Dj Championship, il primo anno a Londra (Inghilterra) il secondo online a causa della pandemia. Il 2020 è anche l’anno di uscita del suo album d’esordio, “Musica Illecita”, con i beat del produttore musicale multiplatino Yazee e la collaborazione di diversi rapper della scena italiana. Inoltre, in questi ultimi due anni, ha collaborato con Real Talk, format di riferimento per il mondo rap/ trap / hip hop: sono suoi gli scratch nel disco “Real Talk Cypher Vol.1” e altri contributi per la rubrica Street. Dj Bront, attuale detentore del titolo di campione italiano del DMC, in pochi anni si è affermato grazie a tutti questi successi e ha riportato in primo piano, anche in Italia, la figura del Dj.

