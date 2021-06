Disturbo bipolare: il ruolo dell’omeostasi del calcio

Squilibrio nell’omeostasi del calcio ed elevati livelli di paratormone correlati al disturbo bipolare secondo una nuova ricerca

L’omeostasi del calcio può svolgere un ruolo nella gravità del disturbo bipolare (BD), con livelli elevati di vitamina D nel siero e ormone paratiroideo (PTH) legati a esiti clinici peggiori e un elevato carico psicologico, suggerisce una nuova ricerca, presentata all’European Psychiatric Association (EPA) 2021 Congress e ricavata in parte da un lavoro pubblicato su “Brain Sciences”.

Dopo aver misurato i livelli di PTH, vitamina D e calcio nel siero in pazienti con BD tipo I o di tipo II, i ricercatori – guidati da Carmela Palummo, del Dipartimento di Psichiatria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli – hanno scoperto che il numero di ricoveri e precedenti episodi psichiatrici era significativamente associato ai livelli di PTH.

Inoltre, l’aumento dei livelli di PTH era altamente correlato con i livelli di abuso e abbandono emotivo e fisico. «I risultati suggeriscono che lo squilibrio del calcio possa influenzare l’esito a lungo termine del disturbo bipolare» ha detto Palummo.

«I risultati evidenziano anche l’importanza di valutare regolarmente i livelli di PTH, vitamina D e calcio nei pazienti con BD come marcatore di gravità clinica – e possono indicare la vitamina D «come un valido trattamento aggiuntivo per questi pazienti» ha aggiunto.

Il coinvolgimento della vitamina D sotto una nuova luce

La vitamina D influenza l’umore e le sue fluttuazioni attraverso la modulazione della biosintesi del neurotrasmettitoriale. In combinazione con il PTH, la vitamina D svolge anche un ruolo centrale nell’omeostasi del calcio, ha osservato Palummo. Sebbene studi precedenti abbiano identificato un’associazione tra carenza di vitamina D e gravità del BD, pochi hanno studiato l’impatto delle alterazioni dell’omeostasi del calcio sul decorso del disturbo, ha aggiunto.

Per lo studio attuale, i ricercatori hanno valutato l’omeostasi del calcio in 199 pazienti con BD di tipo I (54,8%) o di tipo II. Tutti avevano tra i 18 e i 65 anni (età media: 47,1 anni) e non avevano disturbi o comorbilità neurologiche né facevano abuso di sostanze; il 50,8% dei partecipanti erano donne.

Le misure di base includevano caratteristiche cliniche e demografiche, nonché livelli plasmatici di calcio, vitamina D e PTH. Ai partecipanti è stata somministrata una serie di scale di valutazione della malattia, tra cui la Young Mania Rating Scale e le Hamilton Rating Scales for Anxiety and Depression. I risultati hanno mostrato che i livelli di PTH sierico erano direttamente correlati con il numero totale di ricoveri ospedalieri, così come il numero di episodi depressivi (P <0,0001), maniacali (P <0,001) ed ipomaniacali (P <0,01).

Forti correlazioni sono state trovate anche tra l’aumento dei livelli di PTH e l’abbandono emotivo, l’abuso emotivo, l’abuso fisico, l’abbandono fisico e i punteggi totali sul Childhood Trauma Questionnaire–Short Form (P <0,0001). I livelli di vitamina D nel siero erano positivamente associati all’età al primo contatto psichiatrico ed erano inversamente correlati con il numero totale di episodi depressivi (P <0,05) e a un temperamento ciclotimico (P <0,05).

Potenziali marcatori diagnostici, secondo un esperto

«Molto interessante». Così ha descritto lo studio, commentandone i risultati, Samoon Ahmad, del Dipartimento di Psichiatria, NYU Langone Health, New York, non coinvolto nello studio. Ahmad ha osservato che sebbene il legame tra i livelli di vitamina D e la salute mentale sia stato ben studiato, si è parlato molto meno «di omeostasi del calcio».

Ha aggiunto che il BD è «difficile da diagnosticare, e c’è stata una ricerca limitata sui biomarcatori che possano aiutare a identificare la malattia o davvero a misurarne la gravità». Di conseguenza, se studi futuri che coinvolgono un gruppo di controllo dimostrano che «livelli elevati di PTH sono chiaramente associati al disturbo e non ad altri fattori confondenti, questa potrebbe essere una svolta importante» ha affermato Ahmad, non coinvolto in questa ricerca.

«Sarei molto interessato a vedere se gli squilibri del calcio possono essere corretti usando vitamina D supplementare o altri mezzi e quindi esaminare se i sintomi dei pazienti migliorino o meno» ha detto.

«Se migliorassero, questa sarebbe un’opzione molto conveniente e facilmente disponibile», ha osservato. Anche se i sintomi non migliorassero con l’integrazione di vitamina D «ma si notasse ancora una correlazione abbastanza forte tra elevati livelli di PTH e DB, questo significherebbe che potremmo usare questi dati per ottenere una diagnosi più accurata» ha concluso Ahmad.

