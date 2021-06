Chinegro pubblica il video di Torpedo

Chinegro online su Youtube: esce il video di “Torpedo”, singolo estratto dall’EP “Pelle Dura”, già disponibile sulle piattaforme streaming

Online su YouTube il video ufficiale di “Torpedo” (https://youtu.be/K03z4Pra9zM), il nuovo singolo estratto da “Pelle Dura”, l’EP di Chinegro uscito lo scorso 13 maggio.

“Pelle Dura” è il primo di una coppia di EP nata dal desiderio del rapper veronese di origine brasiliana di inaugurare un nuovo percorso artistico e di rinascita personale. “Torpedo” rappresenta bene questo concept.

“Con questo brano – racconta Chinegro – ho voluto fotografare il contesto da cui ho ripreso le redini della mia vita, dove il talento vince sui soldi e la voglia di rivalsa si racconta da sola. Nel video, diretto da Alessandro Magalini, all’inizio sono un sognatore affascinato dalla grande città e dalle sue luci, in grado di ammaliare gli occhi dei più curiosi. Poi, visto che nel corso degli anni sono rimasto sempre più rapito dalle realtà più nascoste e intime, l’atmosfera si fa più onirica, e si cerca di raccontare la diversità, la ricerca di una continua espressione artistica libera e accessibile che condivido con altre persone. È un video molto curato a livello estetico in cui si cerca di contrapporre riflessioni più introspettive con immagini leggere”.

Come nelle altre tracce dell’EP, la produzione musicale di “Torpedo” è del collettivo the Redwrds e ha sonorità attuali.

Nato in una favela di Salvador de Bahia nel 1987 e cresciuto in una famiglia adottiva a Verona, Tommaso (vero nome del rapper) nel 2019, dopo una lunga ricerca, ha trovato la sua famiglia biologica ed è volato in Brasile per conoscerla. Questo evento ha segnato un cambiamento fondamentale nella sua vita e “Pelle Dura” è il primo EP nato da questa rinascita personale e, di riflesso, artistica.

