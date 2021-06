La troupe di The Boys invade le strade di Toronto

A Toronto è arrivata la squadra di supereroi ‘sopra le righe’. Le vie della città si sono trasformate per il set della terza stagione di The Boys, creata da Eric Kripke e prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Le riprese, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono in programma fino al 31 agosto e il debutto è previsto prossimamente su Amazon Prime Video. Nei nuovi episodi tornano Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Jensen Ackles.

Come si vede dagli scatti rubati dal set, il mondo di Vought ha invaso le strade con pubblicità di nuovi libri autobiografici e catene di fast food chiamate Vought-A-Burger. Senza dimenticare i video rubati che aumentano l’hype dei fan della serie.

Tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie mostra un gruppo di supereroi che vivono al centro dell’attenzione, gestiti come star del cinema dalla potentissima multinazionale Vought American, il cui scopo primario è mascherare i vizi dei propri affiliati per ritrarli come i paladini di cui il mondo ha bisogno in modo da trarne il massimo profitto inserendoli, oltre che in vere missioni di salvataggio, in qualsiasi operazione di marketing che possa fruttare miliardi di dollari.

Il gruppo di Super più famoso è quello dei Sette, capitanati dall’eroe americano per eccellenza Patriota; quando il maturo eroe Fiaccola si ritira a vita privata viene indetto un concorso per sostituirlo che viene vinto dalla giovane Annie January: da sempre desiderosa di entrare nei Sette, ottiene rapidamente successo grazie ai suoi modi da ragazza della porta accanto ma presto si rende conto di come la realtà sia ben diversa da quella che credeva.

Il giovane Hughie è insieme alla sua ragazza Robin quando A-Train, l’uomo più veloce del mondo e membro dei Sette, la travolge in piena corsa disintegrandola: il desiderio di vendetta fa sì che venga avvicinato da uno strano individuo, Billy Butcher, che assieme al ragazzo rimette insieme la sua vecchia squadra di ex agenti della CIA incaricata di punire i Super per i loro crimini, i “Boys”.