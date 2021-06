Steatosi epatica non alcolica: un aiuto dagli spinaci

Il consumo di spinaci sarebbe inversamente proporzionale al rischio di steatosi epatica non alcolica secondo i risulati di un nuovo studio

Il consumo di spinaci sarebbe inversamente proporzionale al rischio di steatosi epatica non alcolica (NAFLD). E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato su BMC Gastroenterology secondo cui un consumo maggiore di questa verdura diminuirebbe la possibilità di andare incontro al fegato grasso e alle sue complicanze.

“Diversi aspetti della dieta sono stati studiati in relazione al rischio di NAFLD. L’uso di cibi comuni come gli spinaci per migliorare la qualità della dieta può fornire un modo semplice ed economico per ridurre il rischio di malattie croniche come il fegato grasso e il suo avanzamento” hanno scritto nel lavoro Ebrahim Mokhtari e colleghi del Nutrition and Endocrine Research Center presso Shahid Beheshti University of Medical Sciences, una delle tre università mediche di Teheran in Iran.

Ad oggi non era mai stata mostrata un’associazione tra consumo di spinaci e sviluppo di NAFLD.

In questo studio caso-controllo che ha coinvolto adulti iraniani, i ricercatori hanno analizzato 225 pazienti con nuova diagnosi di NAFLD e 450 controlli (età media 38,1 anni; 53% uomini; BMI medio 26,8 kg/m2) per indagare l’associazione tra l’assunzione di spinaci e le probabilità di NAFLD.

I partecipanti hanno completato un questionario semiquantitativo sulla frequenza degli alimenti da 168 elementi. I ricercatori hanno utilizzato la regressione logistica per valutare l’associazione tra l’assunzione totale di spinaci, l’assunzione di spinaci crudi e l’assunzione di spinaci bolliti con la steatosi epatica non alcolica.

Rispetto al terzile più basso di assunzione di spinaci, tutte e tre le categorie di assunzione di spinaci nel terzile più alto erano correlate con quote inferiori di NAFLD (assunzione totale OR=0,47; 95% CI, 0,24-0,89; assunzione del vegetale crudo OR=0,36; 95% CI, 0,19 -0,7 e assunzione del vegetale bollito OR=0,76; IC 95%, 0,42-1,38).

Inoltre, le analisi aggiustate hanno evidenziato un’associazione inversa tra l’assunzione annuale più alta rispetto al consumo di spinaci non crudi e le probabilità di NAFLD (OR=0,41; IC 95%, 0,18-0,96).

“Gli spinaci sono una delle fonti più ricche di ingredienti come polifenoli e antiossidanti. Se i benefici di questa verdura sulle malattie croniche saranno approvati in studi futuri, potranno essere facilmente usati come polvere per arricchire i valori nutrizionali di cibi fatti in casa o prodotti come latticini o altri alimenti”, hanno concluso Mokhtari e colleghi. “Suggeriamo che la nostra ipotesi dell’associazione tra spinaci alimentari e probabilità di NAFLD venga esaminata in più studi con maggiore potenza di progettazione, come studi di coorte di grandi dimensioni e studi clinici”.

Questo studio è coerente con la ricerca osservazionale precedente che mostrava che i modelli dietetici sani sono associati a un rischio ridotto di NAFLD. I dati demografici per casi e controlli hanno rivelato che i pazienti NAFLD avevano un BMI più elevato e una minore attività fisica e consumavano più latticini ad alto contenuto di grassi, meno verdure e, in particolare, meno spinaci totali, crudi e bolliti.

Data la differenza complessiva nel consumo di verdura tra i due gruppi e le differenze nel BMI e nell’attività fisica, è impossibile affermare con certezza che il consumo di spinaci da solo prevenga la NAFLD. Il risultato è comunque interessante e sottolinea ulteriormente l’importanza di uno stile di vita sano, in particolare l’alimentazione, nel ridurre il rischio di NAFLD.

Con il rapido aumento dei tassi di obesità e sindrome metabolica, NAFLD è la causa più comune di malattia epatica cronica in tutto il mondo e potrebbe facilmente diventare la causa più comune di cirrosi. Modifiche nello stile di vita sono di fondamentale importanza a livello di salute individuale e globale, i pazienti dovrebbero essere consigliati a raggiungere un regolare esercizio aerobico ed educati sull’importanza di una dieta diversificata a base vegetale.

