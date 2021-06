Marika Socionovo online con il nuovo singolo

Marika Socionovo fonde leggerezza ed emozione in “Canzone del mare”, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali

L’ emozionante Marika Socionovo torna nei digital store con “Canzone del mare” (Pako Music Records/Visory Records/Thaurus), il suo nuovo singolo.

Il brano, scritto da Claudio Zilli e composto da Anna Chiara Enni Zincone, presenta sonorità fresche e spensierate, avvolte ed impreziosite da quella leggerezza di cui tutti necessitiamo. Leggerezza che si percepisce sin da subito con i cori in apertura, ma che non tralascia la dimensione più riflessiva e meditativa che accompagna i testi d’autore – «Ci perdiamo nelle lacrime, confusi nell’orgoglio».

«“Canzone del mare” – dichiara l’artista – è un pezzo estivo e frizzante, uno di quelli a cui ci affidiamo per buttarci i problemi alle spalle, uno di quelle di cui abbiamo proprio bisogno negli ultimi tempi. Dobbiamo tornare a vivere, con il desiderio di ricominciare».

“Canzone del mare” è una vacanza musicale che porta l’ascoltatore a riflettere su se stesso, sulle proprie scelte, prima di lasciarsi andare completamente alla serenità ed all’allegria tipiche non soltanto della stagione più calda dell’anno, ma anche di coloro che hanno compiuto un viaggio introspettivo tortuoso e complesso prima di giungere alla quiete interiore.

Biografia.

Marika Socionovo nasce a Civitanova Marche (MC) nel 1983. Affetta da spina bifida, trova nella musica ispirazione e coraggio, che la porta a descriversi come una giovane donna che parla e si racconta attraverso gli occhi ed il cuore intriso di note, più che con l’utilizzo della sola parola. Inizia la sua carriera da interprete incidendo cover di brani celebri di Syria, Arisa e Patty Pravo, fino ad arrivare alla pubblicazione del suo primo EP di inediti, “Il Sarto dell’Anima” (2019), a cui seguono i singoli “Anche Domani”, “Quel Coraggio Che Non Ho”e “Voglio Solo Andare Al Mare”, firmati da Claudio Zilli ed “Importante”, scritto a quattro mani da A. Secci e G. Iozzi, con le illustrazioni curate da Alessia Liberatori. Nel Maggio 2021, Marika pubblica, sotto Pako Music Records, sublabel di Visory Records/Thaurus, “Canzone del mare”, un pezzo spensierato e liberatorio, che fonde magistralmente la leggerezza, emblema dell’estate, all’introspezione, come una vacanza musicale che porta l’ascoltatore a riflettere su se stesso e sulle proprie scelte, prima di concedersi alla serenità tipica non soltanto della stagione più calda dell’anno, ma anche di coloro che hanno compiuto un viaggio introspettivo tortuoso e complesso prima di giungere alla quiete interiore. Emozionante, determinata e sensibile, Marika è una ventata di freschezza ed energia, che attraverso la rara capacità di interpretare ogni brano in maniera autentica e personale, arriva dritta al cuore, portando il pubblico ad immergersi in un universo di anima e note.

