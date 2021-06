Janelle online con il singolo Keep on dancing

Janelle, giovane e talentuosa dj/producer italiana, torna a farci ballare con il nuovo singolo “Keep On Dancing” disponibile in digitale

Janelle, giovane e talentuosa dj/producer italiana, torna a farci ballare con il nuovo singolo “Keep On Dancing”, uscito su tutti i digital stores, Spotify e presto anche su Youtube con un video ufficiale da non perdere.

“Keep On Dancing” rilasciato su Future House Cloud, nota etichetta discografica del settore, nasce dalla necessità di scovare una visione positiva e spensierata, in un periodo storico inaspettatamente drammatico.

Il brano presenta sonorità Future House molto forti e decise, che trasportano l’ascoltatore verso una visione migliore del futuro ricco di gioia, amore, possibilità, ambizione e ottimismo. Un forte gioco di contrapposizioni ritmiche rendono il tutto più vivace e concretizzano l’emozione di chi ascolta.

Inoltre “Keep On Dancing” è una produzione caratterizzata da elementi ispirati dal mondo degli anni ’80, tornato prepotentemente alla ribalta e valorizzato da un vocal coinvolgente molto attuale.

Attraverso il video ufficiale disponibile tra non molto su Youtube, Janelle risalta diverse immagini e simboli ricchi di significato che caratterizzano un periodo non semplice in cui prevale una nuova e limitata realtà, che spesso ci lascia privi di speranze e forze per reagire con la giusta determinazione.

“Keep On Dancing” è già stato suonato da djs/producers del calibro di Don Diablo all’interno del suo radio show, da radio italiane e supportato da artisti come

DJS FROM MARS, LUIS RODRIGUEZ, ALEX NOCERA, NICOLA FASANO, CRISTIAN MARCHI e RUDEEJAY per citarne alcuni.

Janelle nel corso della sua carriera ha scalato le classifiche dance di Beatport con il suo scorso singolo “Illuminate” rilasciato dalla label spagnola Blanco Y Negro, raggiungendo la sedicesima posizione. E’ stata inclusa nella nota classifica Djanetop tra le sette migliori dj in Italia e n. 175 dj nel mondo nel 2017, arrivando alla posizione n. 14 come miglior Dj Woman 2019 italiana di Djane Mag Italy.

Giunge alla semifinale del contest “Fisherman’s Friend” organizzato da Radio Deejay e nel 2018 ha partecipato come resident week dj su Radio m2o, confermando il suo talento nei djset live, grazie anche agli eventi in cui viene spesso ospitata nelle migliori discoteche che l’hanno vista protagonista.

Successivamente vola ad Ibiza e partecipa agli imperdibili party al “Privilege” – “Beautiful People Boat Party” e Cafe’ Globo Ibiza e subito dopo ha fatto parte di un progetto molto cool insieme ad una cantante italiana, che le ha viste vincitrici al Festival Show 2019 e con cui si è esibita live con i suoi coinvolgenti set in tutta Italia e non solo.

Segui JANELLE

instagram.com/janelle_music

facebook.com/janellemusic