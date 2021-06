I’m Erika online con il video di Bygone days

Online su Youtube il video di “Bygone days” di I’m Erika, con la partecipazione di Pietro Bovi per la regia di Andrea Boccalini

Disponibile su Youtube il video di “Bygone days”, con la partecipazione di Pietro Bovi per la regia di Andrea Boccalini, brano scritto da Franco Micalizzi con il testo di Chuck Rolando, il nuovo singolo di I’m Erika, anticipazione del nuovo album presto disponibile.

“Di questo brano – dice I’m Erika – mi sono innamorata sin dalla prima volta che l’ho ascoltato, mi è piaciuto il mood e la melodia. Inizialmente il titolo era “Nostalgia”, forse perché il Maestro Micalizzi l’aveva immaginato con un testo in italiano, ma alla fine abbiamo deciso di usare la lingua inglese, affidando la scrittura del testo al mitico Chuck Rolando, che ne ha fatto un capolavoro, intitolandolo “Bygone days”, ovvero giorni passati. Il testo parla di quel senso di nostalgia che rimane dopo la conclusione di una storia, che tutti, almeno una volta nella vita abbiamo provato, ma alla fine, l’importante è superarla ed andare avanti. Sempre”.

Racconta Chuck Rolando: ‘Per “Bygone Days” mi sono ispirato all’idea che la nostalgia è un sentimento importante, a doppia lama. Nel senso che, fa bene tornare indietro per rivivere vecchi ricordi, amori, eventi, ecc., però, senza fermarsi troppo a lungo. Bisogna capire quanto il nostro passato, nel bene e nel male, ci ha resi quelli che siamo oggi e in seguito, bisogna attingere a queste memorie e riflessioni per migliorare il nostro presente.’

Qui il video https://youtu.be/sBr8r8Znyik

I’M ERIKA, Erika Croce, nasce a Foggia nel 1986. Inizia gli studi musicali da autodidatta e successivamente si perfeziona con Valentina Ducros. Ha frequentato seminari delle principali tecniche di canto: Vocal Power, con Elizabeth Howard la vocal coach di Sting, SLS – Speech Level Singing (Stevie Wonder, Michael Jackson etc.). Ha all’attivo 15 anni di esperienza tra concerti, eventi e festival. Si specializza nell’interpretazione del repertorio Soul, Funk, R’n’b, Neo Soul e Jazz. Ha tenuto cicli di seminari di “Storia della musica moderna” e “Interpretazione stilistica” nelle Accademie Lizard pugliesi (Associazione “Il Filomusico”) dal 2013 al 2018. Ha insegnato in numerose accademie private locali ed è stata titolare della classe di canto nell’associazione ARS DAUNIA di Foggia fino al 2017. Nel 2013 è invitata a duettare con RON nella manifestazione COMICS FOR AFRICA (BN). Nello stesso anno si esibisce in concerto al SOLO BAR di Camden Town a Londra. Nel 2014 è 2° classificata al TROISI MUSIC FESTIVAL. Dal 2018 insegna canto moderno in varie scuole di Roma e provincia. Ha all’attivo due progetti: “FLAWED 3” (Funky, Soul, R’n’b) e “IO VIVO COME TE” un insolito omaggio a Pino Daniele con un organico molto particolare: voce femminile, EWI (Electric Wind Instrument) e pianoforte. Apprezza da sempre Amy Winehouse ed è al momento impegnata nella realizzazione di un omaggio alla sua musica. Dal 2018 vive a Roma e continua a perfezionare i propri studi.

Il 31 luglio 2020 anticipa l’album e in radio arriva “Living it up” il singolo d’esordio. Il 16 ottobre pubblica “Young and free”, il secondo singolo estratto dall’omonimo disco di inediti, in uscita lo stesso giorno e il 19 gennaio 2021 in radio viene lanciato il singolo “The Lady is a Queen”. Arriva, a distanza di pochi mesi, il primo singolo anticipazione del nuovo album previsto in uscita nei prossimi mesi.

