Estradato uno dei cugini di Saman Abbas

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Saman Abbas: estradato dalla Francia uno dei due cugini, era stato arrestato il 29 maggio

Ikram Ijaz, uno dei due cugini di Saman Abbas, torna in Italia. Il giovane, arrestato lo scorso 29 maggio scorso a Nimes dalla Polizia d’oltralpe in esecuzione di un mandato di arresto europeo spiccato dal tribunale di Reggio Emilia su richiesta della locale Procura, questa mattina è stato preso in consegna dai Carabinieri reggiani alla frontiera di Ventimiglia. L’operazione, spiega la Dire (www.dire.it), è stata agevolata dal servizio di Cooperazione internazionale della polizia criminale del ministero dell’Interno.

Ijaz sarà detenuto nel carcere di Reggio ed entro 5 giorni è previsto il suo interrogatorio per far luce sulla scomparsa di Saman, 18enne pachistana sparita da Novellara dopo aver rifiutato un matrimonio combinato imposto dalla famiglia e i cui parenti sono ricercati per omicidio.

