Diabete: Eli Lilly sigla accordi per la Tempo Pen

Eli Lilly attiva più partnership per connettere le sue penne per insulina Tempo Pen e Tempo Smart Button a piattaforme software

Eli Lilly ha annunciato di aver stipulato accordi di collaborazione con Roche, DexCom, Glooko e myDiabby Healthcare allo scopo di promuovere soluzioni connesse per il diabete nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. I nuovi partner dispongono infatti di piattaforme di gestione del diabete compatibili con i suoi prodotti Tempo Pen e Tempo Smart Button, in grado di semplificare la gestione della malattia attraverso la raccolta automatizzata dei dati per il monitoraggio della dose di insulina.

«Integrando i dati delle penne per insulina connesse in un software compatibile di largo utilizzo, comprese le potenziali collaborazioni future, puntiamo a supportare il miglioramento del processo decisionale per quanti soffrono di diabete e per i loro operatori sanitari, grazie a una raccolta di dati accurata e in tempo reale» ha affermato Marie Schiller, vicepresidente dello sviluppo delle cure connesse e le insuline di Lilly. «Queste soluzioni possono anche aiutare ad affrontare le barriere psicologiche come la paura dell’ipoglicemia, che possono avere un impatto negativo sulla gestione della malattia».

Tempo Pen, già approvata in diversi paesi, è una versione modificata della penna per insulina pre-riempita e usa e getta di Lilly, a cui si collega il Tempo Smart Button per registrare automaticamente l’utilizzo del farmaco e accoppiarsi in modalità wireless con smartphone o altri dispositivi. Tempo Smart Button è attualmente in fase avanzata di sviluppo e dovrebbe ottenere la concessione del marchio CE entro l’anno. Una volta certificato, l’azienda prevede di lanciare i due dispositivi in diversi mercati internazionali.

Gestione più semplice con l’abbinamento dispositivi medici-software

Attraverso i nuovi accordi, Lilly ha affermato che Tempo Smart Button sarà abbinato a software e dispositivi medici delle quattro società partner per facilitare l’integrazione di dati personalizzati.

Roche si aspetta che questa collaborazione acceleri la crescita del proprio ecosistema aperto, consentendo una strategia di gestione integrata personalizzata del diabete. Se associato all’app mySugr di Roche, Tempo Smart Button trasferirà automaticamente i dati all’applicazione per consentire agli utenti di gestire i dati della penna per insulina e avere informazioni sincronizzate relative alla terapia e alla glicemia, monitorando anche i pasti e l’esercizio fisico.

La funzione report dell’app consente agli utenti di condividere i dati anche con i propri medici. In futuro i medici saranno anche in grado di vedere i dati dei pazienti della Tempo Pen di Lilly tramite il Tempo Smart Button direttamente sulla piattaforma Roche Diabetes Care.

«Le persone con diabete hanno bisogno di accedere a tutte le informazioni chiave sulla loro condizione. Per quanti utilizzano le penne per insulina, monitorare la quantità di farmaco somministrato e l’orario della dose e unire queste informazioni ai dati sul glucosio può aiutarli a migliorare significativamente la gestione della malattia» ha commentato Tadej Battelino della University of Ljubljana. «Questi accordi segnano un passo avanti significativo verso la disponibilità di strumenti utili a fornire una guida in tempo reale e a ridurre il peso della convivenza con il diabete».

La compagnia myDiabby, con sede in Francia, fornisce anche un supporto di telemedicina alle persone con diabete, con app mobili separate per il diabete di tipo 1, di tipo 2 e gestazionale. Invece la piattaforma di gestione virtuale di Glooko è progettata per connettersi con quasi tutti i dispositivi per il diabete e offrire il monitoraggio da remoto.

Lilly collabora da anni con il produttore di misuratori di glucosio Dexcom, integrando i sistemi CGM dell’azienda con le sue piattaforme di somministrazione di insulina basate su penna e pompa insuliniche per le cure personalizzate. Lo scorso ottobre le due società hanno collaborato per co-promuovere l’insulina ad azione rapida Lyumjev di Lilly insieme al sensore di glucosio ematico G6 di Dexcom.