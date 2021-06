Amò me chiagne o’core nuovo brano di Rinho KS

Online su tutte le piattaforme digitali “Amò me chiagne o’core”, il nuovo brano di Rinho KS con atmosfere synthwave e urban, seguito da un testo romantico e nostalgico

È fuori il nuovo singolo di Rinho Ks. Brano con atmosfere synthwave e urban, seguito da un testo romantico e nostalgico. Rinho Ks con ”Amò me chiagne o’ core” prodotto da Nathys, riesce a raccontarci una storia struggente d’amore e gelosia tra due ragazzi che non fanno altro che passare le proprie giornate a videochiamarsi, aspettando con ansia la fine del lockdown per incontrarsi.

‘Amò me chiagne o’ core” FUORI ORA SU TUTTI I DIGITAL STORES