Premio Donna di scienza 2021: aperte le iscrizioni

Terza edizione del premio Donna di scienza in Sardegna: le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 10 settembre 2021

L’Associazione ScienzaSocietàScienza promuove attività volte alla diffusione della cultura scientifica e considera la relazione tra le donne e la scienza uno dei temi importanti da portare avanti.

In questo contesto, l’Associazione indice per l’anno 2021 la terza edizione del premio “Donna di scienza” in Sardegna, organizzato in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, l’Inaf e l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell’Infn, la sede di Cagliari dell’Istituto di neuroscienze del Cnr, l’Assessorato alle pari opportunità del comune di Cagliari. Il premio intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico.

L’edizione 2020 è stata vinta da Micaela Morelli, professoressa di farmacologia dell’Università di Cagliari e associata di ricerca dell’Istituto di neuroscienze del Cnr.

Le candidature al Premio Donna di scienza dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 10 settembre 2021.

