Poker e celebrità: il connubio vincente

Il poker è un gioco a cui chiunque può giocare con “un chip e una sedia”. Con le serie di tornei di poker come le World Series of Poker che attirano migliaia di persone che giocano per avere la possibilità dell’immortalità del poker, il gioco attrae tutti, inclusi attori, star dello sport e intrattenitori.Armati di enormi bankroll, questi famosi giocatori di poker si sfidano per imparare il gioco ed è giusto dire che alcuni di loro sono diventati molto abili nel Texas Holdem Poker. I giocatori elencati di seguito amano tutti il ​​gioco, ma non lasciarti ingannare dal loro status di celebrità, sono giocatori di poker con abilità acute e stanno cercando di prendere spietatamente il tuo stack, anche se sono così gentili da firmarti un autografo mentre lo fanno.

I fan di Everybody Loves Raymond hanno iniziato ad amare il cabarettista Brad Garrett, con il suo fotogramma da 6 “9” difficile da perdere. Garrett è stato molto attivo dall’inizio degli anni ’90 sia nel cinema che in televisione con un curriculum hollywoodiano che include film di successo come “A Bugs Life”, “Garfield” e “Alla ricerca di Nemo” con la sua voce profonda particolarmente adatta ai film d’animazione, dove si trova molto richiesto. Garrett si descrive come un giocatore di poker professionista part-time ed è apparso in Poker Night in America dove ha avuto un memorabile battibecco con “Poker Brat” Phil Hellmuth, rimproverandolo per i suoi continui discorsi schifosi.

Sam Simon è il creatore di “The Simpsons”, quindi puoi stare certo che ha un bankroll adeguato per la maggior parte dei giochi di poker. Poiché il denaro non è, diciamo, un vero problema per lui, Sam si diverte a giocare regolarmente ai suoi cash game locali. Sam ha un certo numero di vincite alle WSOP e gioca a poker dal vivo dalla metà degli anni ’90, molto prima che il boom del poker del 2003 aumentasse la popolarità del poker. Potresti quasi chiamarlo vecchia scuola. Sam gioca a tutti i giochi di poker incluso Omaha 8 or Better, che rappresenta uno dei suoi premi alle WSOP.

La star di “Everybody Loves Raymond”, Romano è diventato l’attore televisivo più pagato al mondo quando lo spettacolo ha generato $ 3,9 miliardi nel 2004. Romano è un regolare alle World Series of Poker, prende regolarmente posto al Main Event e mira per migliorare la sua prestazione rispetto all’anno precedente. È noto per la sua disponibilità e il coinvolgimento amichevole con i suoi fan. Romano ha rivelato in un’intervista che gioca in una partita casalinga mensile con i suoi amici in una struttura turbo, quindi trova la struttura più lenta del Main Event delle WSOP molto impegnativa.

In Italia il gioco del poker ha attirato vips e celebrità che fanno parte del mondo del calcio professionistico e della tv. Un esempio su tutti è quello di Bobo Vieri, ex attaccante di Inter, Juventus, Atletico Madrid e della Nazionale azzurra. Dopo una spettacolare e stellare carriera da calciatore, Vieri è diventato un noto personaggio televisivo, per merito di indovinati spot televisivi e di ospitate di successo. Oggi attraverso Youtube conduce una trasmissione dove spesso invita in diretta live i suoi ex compagni e avversari per parlare del più e del meno, ottenendo ancora un certo successo di pubblico. Oltre al mondo dello sport e della tv, è un grande appassionato di poker live e partecipa spesso a tornei di questo prestigioso gioco di abilità fatto con le carte. Conferma quindi Bobo Vieri quel connubio che in Italia così come negli States con personalità del calibro di Tiger Woods vedono gli atleti appassionati al gioco del poker: in effetti il filone poker & sport ha sempre prodotto grande hype mediatico in termini di gossip e di curiosità per rotocalchi e trasmissioni televisivi leggere e di categoria lifestyle.

Uno degli attori di maggior successo al mondo, protagonista di film come Spider Man, Seabiscuit e Pawn Sacrifice, Maguire richiede più di 25 milioni di dollari per film. Ha un interesse di vecchia data per il poker, giocando sia a poker dal vivo che a poker online. Maguire è noto per aver partecipato a controversi cash game con i colleghi attori Matt Damon e Ben Affleck con enormi somme di denaro che cambiano di mano. Questi giochi cash della metà degli anni 2000 sono stati successivamente immortalati in un film “basato su eventi veri” come Molly’s Game, esordio alla regia dello sceneggiatore Aaron Sorkin.