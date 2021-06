Martina Socrate pubblica il primo romanzo

“Andava tutto troppo bene” è il romanzo di debutto di Martina Socrate: la TikToker propone in libreria con una storia frizzantina

“Una protagonista irresistibile. Una commedia esilarante”. È da oggi in libreria “Andava tutto troppo bene”, il romanzo di debutto di Martina Socrate pubblicato da DEA editore. La popolare content creator di TikTok, con attualmente 1,2 milioni di follwer all’attivo, debutta con una storia fresca e frizzantina, destinata a conquistare fin dalle prime pagine.

“Andava tutto troppo bene” di Martina Socrate: la trama

All’apparenza la vita di Marti è perfetta e invidiabile, tra un migliore amico vulcanico e affettuoso, una famiglia che la sostiene, un bell’appartamentino nel centro di Milano, e una determinazione tale che le farebbe raggiungere anche la Luna… in realtà basta poco perché il cocktail di positività si rovesci e il bicchiere mezzo pieno si trasformi in un bicchiere mezzo vuoto. Il suo eccentrico coinquilino Francesco è costantemente depresso per le delusioni amorose e sforna dolci come se non esistessero calorie, la sua famiglia la adora e la chiama “Super”, certo, ma mantenere quel soprannome non è cosa da poco. E l’appartamento in centro? Bello, eh, ma come fa l’affitto di un bilo a costare più di una borsa di Chanel? La soluzione è che Martina si trovi un lavoro, e alla svelta. Tra un “le faremo sapere” e l’altro però il bicchiere sembra sempre mezzo vuoto… Finché un incontro inaspettato non ribalta la situazione. In un attimo Martina ha tra le mani il lavoro dei sogni, nel posto dei sogni; il capo la nota, un ragazzo gentile sembra avere occhi solo per lei… Ma è possibile che all’improvviso le cose vadano così tanto bene? Se c’è un ragazzo in vista, certamente no. Se ce ne sono due, pure meno. Se poi è Martina al centro della scena… di certo il cocktail di buoni propositi è destinato a ribaltarsi di nuovo.

(Trama tratta dall’editore)

“Andava tutto troppo bene” autografo + evento con Martina Socrate

In occasione dell’uscita di “Andava tutto troppo bene”, Mondadori ha organizzato un evento speciale che consente di fare due chiacchiere con Martina Socrate.

Acquistando sul sito il pacchetto “ANDAVA TUTTO TROPPO BENE AUTOGRAFATO + EVENTO ONLINE” sarà possibile ricevere il romanzo autografato e la possibilità di partecipare ad un incontro virtuale con l’autrice.

L’evento è in programma l’8 giugno alle ore 17.00 e consisterà in una video chat organizzata in 1 sessione di 45 minuti su Zoom.

