Kaima duetta con Giulia Penna nel singolo Chiama

Dopo aver partecipato ad X Factor 2020 ed aver conquistato l’attenzione del pubblico Kaima pubblica il singolo “Chiama” in collaborazione con Giulia Penna

“CHIAMA” è il nuovo singolo di KAIMA in collaborazione con GIULIA PENNA, disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali.

“Chiama” è il nuovo brano di Kaima in collaborazione con Giulia Penna, un pezzo dalle sonorità inedite per il giovane artista milanese che per la prima volta si cimenta in un mood musicale più leggero e spensierato.

Il singolo racconta con immediatezza e schiettezza un amore estivo vissuto con grande intensità e la nostalgia che lascia quando la stagione volge al termine, una breve parentesi d’amore narrata dal linguaggio tipico della generazione z. Nel ritornello la voce di Giulia Penna dà vita ad un dialogo tra i due protagonisti che parlano della relazione da due prospettive differenti. La produzione, curata da Pigreco, è immersa in un universo musicale originale che attinge da sonorità latin, rilette in una chiave innovativa.

Gabriel Covino in arte Kaima classe 1993 nasce a Milano, inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 16 anni, pubblica il suo primo singolo il 27 dicembre 2018 ” Non sei più mia” a distanza di 7 mesi pubblica il suo secondo singolo “Se non mi trovi” che assieme all’unplugged version superano i 4 Milioni di streaming e raggiunge la Viral 50 Italia, a Settembre 2020 partecipa a X-Factor con l’inedito “Estranei”. Si distingue per la sua voce e per la sua tecnica nel rappare, oltre alla sua carriera da artista ha anche intepretato un paio di episodi su Radio Deejay TV diverse opere “artistiche” in stile rap con lo pseudonimo di “Covi”

Romana, ma milanese d’adozione, Giulia, oltre che un personaggio molto amato sul web. È un’artista indipendente e con i suoi precedenti singoli ha già raggiunto importanti risultati.

Giulia Penna viene dalla periferia di Roma e ha sempre amato cantare. Per lei la musica ha rappresentato un modo magico per evadere da una realtà stretta e trovare un mondo in cui fosse possibile realizzare i suoi sogni. Inizia a partecipare a diversi concorsi musicali, e successivamente a pubblicare su Facebook cover riscritte e cantate in dialetto romano. Da lì inizia il suo percorso sul web, ma sempre nel segno della musica. I social diventano il palcoscenico sul quale poter dimostrare di essere un’artista a tutto tondo. La sua scrittura rispecchia una personalità genuina, un animo sensibile e profondo e la voglia di raccontare la sua storia mostrando il suo cuore; ma anche un vulcano di energia e divertimento.

https://www.instagram.com/kaimakaimakaima/