Fuori GNAM, il nuovo singolo di Comagatte

Comagatte torna con il nuovo singolo “GNAM”: il brano disponibile in digitale è curato da Sedd ed è una metafora del nostro quotidiano

È fuori il nuovo singolo di Comagatte “GNAM”. “GNAM” è un insieme vorticoso di parole e di suoni che culminano in un ritmo coinvolgente e fresco che ha l’obiettivo risucito di far muovere i nostri fondoschiena ad una passo ballabile, ma serrato.

Il brano scritto da Comagatte è curato da Sedd ed è una metafora del nostro quotidiano, di una vita segnata dal consumismo e dalla banalità che trova nel fastfood il suo palcoscenico migliore.

Comagatte ci trascina nel suo pensiero della società odierna, nell’espressione che ciò che ci fa del bene ci fa anche del male, proprio come un farmaco o come un bigmac.

BIOGRAFIA

Comagatte nasce nel 1992. La “fame” e la competenza le permettono di scrivere da subito i suoi primi testi.

Comagatte non si è mai fermata con tanti live in giro in diversi paesi d’Europa, ha da parte sua un ricco ventaglio di singoli come “Le ragazze di Calvairate” o la più ben nota “Twerko con la Techno”, le quali le hanno dato un’importante visibilità sui principali social network come Instagram e Tiktok.

Se Comagatte è qui non è un caso, ma una meravigliosa conferma di un’artista che ci trascina in un sound molto particolare e immediatamente riconoscibile.