Emanuele Preve entra nel CdA di Feat Food

Emanuele Preve, CFO di Riso Gallo, fa il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Feat Food, startup food tech che ha ideato un servizio di consegna in tutta Italia di piatti pronti, sani e bilanciati, studiati in modo personalizzato dall’Intelligenza Artificiale sulla base delle caratteristiche fisiche e degli obiettivi di forma di ogni utente.

Con questa nomina si rafforza il sodalizio tra Feat Food e Riso Gallo, che dal 2019 è socia della start up, oltre ad esserne partner commerciale per la fornitura di materie prime.

Classe 1974, una laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, Emanuele Preve dal 2013 lavora per la storica industria risiera italiana con sede a Robbio (PV) della quale è anche membro del CdA, dopo aver maturato molte esperienze presso alcune grandi realtà imprenditoriali tra cui Pirelli, BMW e Unicredit. Dal 2015 fa parte del Board di YPO Milan (Young President Organization), una community che coinvolge oltre 27.000 Presidenti e CEO di grandi società in tutto il mondo, deputata alla formazione e allo scambio di esperienze. Da sempre interessato al mondo delle startup, Emanuele Preve ha investito in oltre 15 di esse oltre ad essere’ mentor’, tramite l’acceleratore Plug&Play di numerose realtà attive nel settore food tech e nel fintech.

“Mi piace molto il progetto di Feat Food e credo nelle sue potenzialità di sviluppo, così ho deciso di prendere parte in modo più proattivo, oltre a continuare a esserne socio – afferma Emanuele Preve – Avendo esperienza di lungo corso e conoscenze consolidate nel settore food, il mio obiettivo è quello di portare nuovi stimoli all’interno di questa giovane realtà, coniugandoli con la sua forza innovatrice. Feat Food ha ampi margini di sviluppo e spero, anche con il mio apporto, di guidarla nella costruzione di una strategia di crescita ben ponderata“.

Nel 2020 Feat Food ha consegnato al domicilio degli italiani 50.000 mila pasti, per un totale di 200.000 nei suoi primi sei anni di vita. La startup che, trascinata dal suo ecommerce, ha chiuso lo scorso anno con +240% di clienti (pari a 2.000 nuove iscrizioni alla sua piattaforma) e un fatturato triplicato rispetto al 2019, ha iniziato il 2021 con grande slancio e molti progetti in cantiere. Nei primi mesi del 2021 sono state assunte 4 nuove risorse, portando il team a 25 persone e la crescita è continuata con un ritmo del 30% mese su mese: nel primo quadrimestre 2021 Feat Food ha eguagliato il fatturato del 2020. “Stiamo continuando a crescere ma, per farlo nella maniera corretta, penso sia importante circondarsi di persone con un profilo di grande esperienza, come quello di Emanuele Preve. Sono molto felice che abbia deciso di entrare a far parte del nostro CdA e di aiutarci a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti per quest’anno che prevedono non solo una crescita in termini numerici e di fatturato ma anche un ampliamento del business, con l’esportazione del nostro modello fuori dei confini nazionali“ commenta Andrea Lippolis, 28 anni, fondatore e CEO di Feat Food.