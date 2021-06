DiMeglio online con il nuovo album

“Il mio divano” è il nuovo album che segna il debutto del cantante DiMeglio: il disco è disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori il primo full length di DiMeglio dal titolo Il mio divano. Un nuovo capitolo definitivo che racchiude i pezzi scritti nel periodo 2015-2018 dal cantautore lombardo dall’inconfondibile timbro vintage-pop. Il titolo è stato scelto dall’autore con l’intento di spiegare in un album, il suo intorno, il suo mondo, gli stati d’animo e il vissuto di quegli anni.

Il Mio Divano è un disco che grida all’indipendenza e alla crescita personale, che fa del suo anelito i sogni, che cerca di interrogarsi sull’ideale della realizzazione, ma, che affronta un processo di introspezione che mi porta ad una ricerca e ad una conoscenza di me stesso piuttosto che della realizzazione stessa. L’amore, il lavoro, la famiglia, il futuro, il passato, il presente, tutte messe su un unico piatto, con l’intenzione di arrivare ad una quadra, la conoscenza di sé.

BIO:

Duilio Di Meglio in arte DiMeglio è un autore e compositore della provincia di Monza e Brianza. Nasce a Desio e fin da giovanissimo inizia a frequentare diverse accademie di musica e a scrivere i suoi primi brani. Nel 2016 avvia il suo primo progetto musicale che si chiama Capsaicina, assieme ad Andrea Cattaldo, Daniele Fasoli e Matteo Aroi, che si trasforma in DiMeglio mantenendo comunque la stessa formazione a supporto.

DiMeglio definisce il suo genere musicale “vintage-pop” perché è appassionato della grande musica italiana dagli anni ’70 ad oggi, ma tende ad utilizzare il sound dell’indie pop odierno. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo Fare vintage e successivamente altri tre singoli: Ansioten, Riordina e Gin tonic. Nel 2019 calca palchi importanti come quelli del Woodoo Fest, aprendo artisti del calibro di Canova e Fulminacci, e del Meeting del Mare, in apertura al ben noto Franco126. Inoltre, pubblica il brano Palinuro, singolo che gli permetterà di entrare a far parte della playlist di Spotify “Scuola Indie” e che riscuoterà un notevole successo.

