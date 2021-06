Vita Mia è la nuova canzone di Seor

Seor online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Vita mia”: il brano fuori per l’etichetta Digital Distribution Bundle

Christian Civita, in arte Seor, è un giovane artista adrianese classe 2003. Nel 2019 entra in Digital Distribution Bundle, sublabel dedicata al panorama emergente della storica etichetta indipendente italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing, con cui pubblica i suoi primi singoli “Lacrime” e “Con Te”.

La sua crescita artistica è tutta insalita; nella continua ricerca di una sua identità ha evoluto la predisposizione al rap verso sonorità più Lo-fi in “Con Te”, fino ad arrivare ad una maggiore consapevolezza nell’indie rap con il suo nuovo brano Vita Mia.

VITA MIA è il nuovo singolo di Seor con Digital Distribution Bundle.

Testa o croce, vinci o perdi: la vita è più grande di te, decide al posto tuo come un’ entità divina superiore a tutto.

Vita Mia è ciò che non scegliamo, tutto ciò che ci viene dato e da un momento all’altro tolto. E’ la passione, le gioie, le tensioni che si sciolgono e ci fanno crescere passo dopo passo.

In Vita Mia l’inno alla vita è forte e presente in ogni strofa; nell’augurio dolce di ricordare le cose belle e cancellare quelle brutte, di cui si sente ancora il sapore amaro in bocca.

La realtà è più forte dell’illusione, ti colpisce come una doccia fredda: Vita Mia ce lo ricorda e lo ripete al ritmo di una ballata fresca e frenetica.