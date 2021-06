Lutto nella politica: è morto Guglielmo Epifani

È morto il deputato di LeU Guglielmo Epifani: l’ex segretario del Pd e della Cgil aveva 71 anni, il cordoglio del mondo politico

È morto oggi il deputato di Leu Guglielmo Epifani. L’ex segretario della Cgil e del Pd aveva 71 anni. A causa della morte improvvisa dell’ex sindacalista ed ex segretario dem, come spiega la Dire (www.dire.it) è stato prima interrotto e poi rimandato a data da destinarsi il vertice sulla proroga del blocco dei licenziamenti, tra i sindacati confederali e il Partito democratico. La notizia della morte del deputato di Leu è arrivata mentre era in corso l’incontro al Nazareno. Non è stata decisa una data per un nuovo vertice.

“Una giornata tristissima, una notizia drammatica, abbiamo interrotto la riunione per rispetto della sua memoria. Alla famiglia di Epifani esprimo il cordoglio di tutti i democratici e di tutte le democratiche. È stato leader del sindacato e segretario del Pd in un momento difficile”, ha dichiarato il segretario dem Enrico Letta, dopo l’interruzione al Nazareno, della riunione con Cgil, Cisl e Uil.

LANDINI: “HA DATO LA SUA VITA AL SINDACATO“

“La morte di Epifani è una pessima notizia. Per la Cgil è una mancanza grave, ha dato la sua vita al sindacato. In questo momento siamo vicini alla moglie e vedremo come organizzare un suo ricordo. La sua esperienza e la sua storia rimarranno sempre a ricordarci cosa vuol dire essere un dirigente sindacale”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini.

BOMBARDIERI: “PERDIAMO UN AMICO, GIUSTO FERMARSI“

“È una giornata triste. Perdiamo un amico e una persona perbene impegnata in tante battaglie. Epifani è stato un politico riformista che ha fatto tante battaglie per i lavoratori. Oggi ci siamo fermati. Pensiamo che il cordoglio e il silenzio siano gli unici sentimenti da esternare”. Così il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri all’uscita del Nazareno

SENATORI PD: “VITA SPESA PER MIGLIORE POLITICA, CI MANCHERÀ MOLTO“

“Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa del caro Guglielmo Epifani. Un uomo di straordinario valore, noto per la sua grande capacità di tenere insieme e di mediare. Una vita spesa per la migliore Politica. Ci mancherà molto”. Così su Twitter, a nome dei senatori del Pd, la presidente Simona Malpezzi.

FEDELI: “UNA VITA DI BATTAGLIE INSIEME, CIAO GUGLIELMO“

“Quasi non riesco a crederci. Una vita di battaglie insieme in Cgil, poi anche segretario nazionale del mio partito, il Pd. Un grandissimo dolore. Un forte abbraccio alla moglie Giusi. Ciao Guglielmo”. Cosi’ la senatrice del Pd Valeria Fedeli.

FRANCESCHINI: “UN DOLORE PER TUTTI NOI, CIAO GUGLIELMO“

“Ciao Guglielmo, uomo forte, gentile, colto, paziente e intransigente. Un dolore per tutti noi, e siamo tanti, che ti abbiamo voluto un grande bene”. Così su twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini