Pippo Baudo, il re della TV, compie 85 anni

In oltre 60 anni di carriera ha fatto la storia della televisione italiana ed è di certo uno dei volti più noti del piccolo schermo: Pippo Baudo, all’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, oggi compie 85 anni.

Nato a Militello in Val di Catania si laurea in Giurisprudenza prima di intraprendere la carriera televisiva che lo renderà ben presto amato a apprezzato dal grande pubblico.

A partire dagli anni Sessanta ha condotto centinaia di programmi di successo da Canzonissima a Fantastico, da Senza rete a Domenica in, passando per Papaveri e papere e Mille lire al mese. Ma la kermesse alla quale indubbiamente sarà sempre legato in modo indissolubile nella mente di tutti è il Festival di Sanremo: con le sue tredici edizioni presentate, infatti, è lui a detenere il record di conduzione.

Da sempre ricordato (e imitato) per la sua celebre frase: “L’ho inventato io” Pippo Baudo è stato certamente tra i più grandi scopritori di talenti, basti pensare a nomi come Al Bano, Giorgia, Michelle Hunziker, Heather Parisi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, per citarne alcuni.

Il suo nome è legato da sempre a “mamma Rai” ma non sono mancate le controversie che hanno portato Pippo Baudo per alcuni periodi ad approdare alla concorrenza.

Un particolare della sua vita che forse non tutti ricordano è che il conduttore è stato anche vittima di un attentato mafioso che nel 1991 distrusse la sua villa di Acireale, vicino a Catania.

GLI AUGURI DI MUSUMECI

“A Pippo Baudo, che oggi spegne 85 candeline, ho rivolto gli auguri più sinceri da parte mia e della comunità siciliana. Profondamente legato alla propria Isola, Baudo è da oltre mezzo secolo la più alta testimonianza della sicilianità nella televisione italiana. Da concittadino e da estimatore alzo il calice per brindare, nel giorno del suo compleanno, assieme alle tantissime persone che gli vogliono bene”. Come riferisce la Dire (www.dire.it) è il messaggio del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.