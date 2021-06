Harry e Meghan di nuovo genitori: è nata Lilibet Diana

È nata venerdì 4 giugno Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, nome che è stato scelto in onore della regina Elisabetta e di Lady Diana

Omaggio alle donne della famiglia reale di Harry e Meghan con l’arrivo della loro secondogenita. È nata venerdì 4 giugno Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, nome che è stato scelto in onore della regina Elisabetta e della compianta Lady Diana.

Lilibet, infatti, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il nome con cui la sovrana del Regno Unito viene chiamata in famiglia. La bisnonna – che su Twitter lancia gli auguri congiunti con il figlio Carlo e la nuora Camilla – si è detta “contentissima” per l’arrivo della sua 11esima nipote. In un’altra nota, Carlo e Camilla augurano “tutto il bene possibile” a Harry, Meghan e Archie “in questo momento speciale”.

Gli auguri della famiglia dopo i freddi silenzi

In generale, quelli della famiglia reale sono auguri che abbattono ogni divergenza che c’è stata negli scorsi mesi e che aveva allontanato sempre più Harry e Meghan dall’Inghilterra. Non solo fisicamente. L’intervista verità rilasciata a Oprah Winfrey non aveva, di certo, aiutato a calmare le acque.

Tra i messaggi più sentiti ora c’è anche quello di William, fratello adorato di Harry e ultimamente non più confidente come una volta. “Siamo tutti contentissimi- scrivono il futuro re e Kate- per la felice notizia dell’arrivo di baby Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”.

Caloroso anche il messaggio della principessa Eugenie, cugina di Harry e figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson diventata mamma lo scorso febbraio: “Congratulazioni cari cugini. Non potremmo essere più felici per voi”.

Niente presentazione ufficiale

Harry e Meghan si godono, intanto, l’arrivo della bimba nell’assoluta privacy americana. Lili è nata al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. Con tutta probabilità, gli appassionati della royal family rimarranno delusi dall’assenza di presentazione ufficiale. Usciti dalla famiglia per il forte desiderio di indipendenza, i duchi di Sussex salteranno la solita cerimonia con tanto di fotografi ufficiali a immortalare il momento.

“Meghan e la bambina – fa sapere una nota ufficiale – stanno bene e sono tornate a casa” e non potrebbe andare meglio di così. “Avere un maschio e poi una femmina, cosa potresti chiedere di più?”, aveva detto Harry a Oprah.“Ora siamo in quattro e abbiamo due cani ed è fantastico!”.

Il web si scatena su Lilibet Lili Diana: “Ma adesso Harry e Meghan riavranno la paghetta?”

Non è certamente la dedica alla defunta madre di Harry a scatenare le risate maligne dei malpensanti, quanto piuttosto il riferimento ripetuto due volte a Elisabetta. Un gesto che molti hanno interpretato come distensivo dopo la fuga della coppia dagli impegni istituzionali e la conseguente perdita di titoli e privilegi reali. E’ proprio su questo che si scatenano i social. Che sia un atto di pentimento?