ELMS: Rovera sul podio della 4 Ore di Le Castellet

Rovera sale sul podio della 4 Ore di Le Castellet su Ferrari in ELMS: il varesino chiude terzo insieme a Perrodo e Collard al volante della 488 GTE

Alessio Rovera sale di nuovo sul podio dell’European Le Mans Series. Dopo la vittoria alla 4 Ore del Red Bull Ring, il pilota varesino ha concluso terzo alla 4 Ore di Le Castellet, disputata al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse condivisa con François Perrodo ed Emmanuel Collard. Fine settimana complicato per l’equipaggio italo-francese nella classe GTE. Nella gara endurance della serie continentale, infatti, i tre hanno dovuto rimontare dall’ultima posizione nella quale si erano ritrovati dopo un drive through e soprattutto una quarantina di secondi persi nella riparazione di una portiera in seguito a un contatto con un prototipo. La ELMS tornerà a Monza in luglio, dove Alessio è atteso al round di casa, ma prima il due volte campione italiano GT tornerà in azione nel Mondiale Endurance, sempre sulla Ferrari di AF Corse: appuntamento con il FIA WEC già il prossimo fine settimana per la 8 Ore di Portimao dopo aver vinto la prima prova a Spa.

Rovera dichiara alla luce del weekend al Paul Ricard: “Non è stato un round semplice. Abbiamo un po’ faticato a livello di setup, il caldo ha complicato le cose. Non siamo riusciti a esprimerci al meglio. Il podio resta però un risultato prezioso, soprattutto considerando che in gara abbiamo dovuto recuperare. Sono punti importanti per il campionato e ora ci concentriamo su Portimao. Anche in Portogallo sarà un weekend di grandi lotte su una pista che mi piace molto”.

European Le Mans Series 2021: 18 aprile Barcellona; 16 maggio Red Bull Ring; 6 giugno Le Castellet; 11 luglio Monza; 19 settembre Spa; 24 ottobre Portimao.

FIA World Endurance Championship 2021: 1° maggio 6 Ore di Spa; 12-13 giugno 8 Ore di Portimao; 18 luglio 6 Ore di Monza; 21-22 agosto 24 Ore di Le Mans; 26 settembre 6 Ore del Fuji; 20 novembre 8 Ore del Bahrain.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it