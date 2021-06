Oltre 5mila diabetologi nel Progetto certificazione competenze

Diabetologi “campioni di competenze” oltre le conoscenze cliniche: più di 5.000 le iscrizioni al Progetto certificazione competenze AMD

Grande adesione al Progetto certificazione delle competenze avviato dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e SA Certification, il primo Ente di Certificazione accreditato operante sotto l’egida di Accredia, l’Ente Italiano di Accreditamento, incaricato per il rilascio della certificazione professionale per i diabetologi riconosciuta a livello internazionale. Sono oltre 5.000 le iscrizioni ai percorsi formativi societari avviati a supporto del raggiungimento dei requisiti necessari per accedere all’esame di certificazione. Con più di 50 iscrizioni è stato registrato il “tutto esaurito” delle prime sedute d’esame e sono stati 45 i professionisti che hanno ottenuto la certificazione per le competenze acquisite relative ai profili di “Medico diabetologo esperto in gravidanza e diabete” e “Medico diabetologo esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2”.

“Ad oggi abbiamo oltre 20 FAD attive per la preparazione alla certificazione delle competenze e la risposta straordinaria dei diabetologi italiani dimostra la rilevanza del progetto. Come AMD abbiamo cercato di individuare attività e aree d’intervento utili per lo specialista diabetologo nella pratica clinica quotidiana” – commenta Graziano Di Cianni, Vice Presidente AMD. “Nel contesto medico e clinico è sempre più evidente la necessità di valutare le competenze pratiche e specialistiche degli operatori sanitari, secondo modalità imparziali e non autoreferenziali, con l’obiettivo ultimo di fornire ai pazienti un’assistenza efficace e di qualità fondata su competenze certificate”.

“Il Progetto di Certificazione delle Competenze, ci rende particolarmente orgogliosi – commenta Domenico Mannino, Presidente Fondazione AMD. “Grazie a questo progetto i medici diabetologi saranno tra i primi professionisti della salute ad essere certificati per le competenze acquisite. Attraverso i corsi formativi a disposizione dei medici e gli esami per la certificazione, puntiamo a formare la ‘diabetologia competente’ del futuro”.

“La partecipazione e le adesioni riscontrate testimoniano la validità del progetto AMD – dice Paolo Di Bartolo, Presidente AMD. “L’offerta formativa AMD propedeutica alla certificazione può rappresentare l’opportunità per il professionista diabetologo di ampliare il proprio expertise – e di certificarlo – per dar luogo a miglioramenti tangibili in termini di salute delle persone con diabete”.

A seguito dell’esaurimento dei posti disponibili per le prime sessioni di esame svoltesi a maggio, sono state programmate due nuove date d’esame: il 10 giugno 2021 per il profilo “Medico diabetologo esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2” e l’11 giugno 2021 per quello di “Medico diabetologo esperto in gravidanza e diabete”. Si invitano pertanto gli interessati a fare richiesta seguendo la procedura sul sito aemmedi.it, sul quale è possibile avere informazioni su ulteriori percorsi di certificazione per i quali saranno presto disponibili la formazione e le date di esame.