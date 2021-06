Le Another Sunny Date pubblicano il singolo Eur

Le Another Sunny Date tornano online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Eur” feat. Minellono: nel brano rivive il quartirere sfondo di generazioni

“Eur” ultimo singolo del frizzante duo femminile Another Sunny Date, prende il nome dall’omonimo quartiere di Roma in cui vivono attualmente le due componenti Germana e Manuela.

L’idea musicale del brano nasce in macchina, ad un semaforo, quello della Cristoforo Colombo, dal quale è possibile vedere la ruota panoramica del Luneur imporsi sul paesaggio circostante. Questa, simbolo del quartiere, è situata in un parco che ha visto passare e crescere generazioni di ragazzi e che oggi è stato riconvertito in uno spazio a tema per bambini.

Il brano, nella sua freschezza, racconta in modo leggero di due amanti, insieme da molto tempo, che ripercorrono con la mente frammenti di vita con uno sfondo comune: l’EUR. La canzone vede la collaborazione di Minellono, giovane artista e compositore, figlio d’arte dello storico Cristiano Minellono, autore di moltissimi successi della musica italiana.

Another Sunny Date è un duo pop, nato ufficialmente a Bali, terra Natale di Manuela Tacconelli, compositrice e cantante della formazione, attiva da anni in diverse formazioni e autrice di musica elettronica. Germana Falcone, appassionata di indie e amante della scrittura, è autrice dei testi e vocalist del progetto.

Questa è una band non convenzionale per scelta: vive infatti solamente nel mondo digitale e fiorisce dall’unione di due anime musicali di completamente diverse tra loro.

Il nome nasce da un’esperienza fatta in terra balinese, quando un forte temporale si trasformò in pochi attimi, cedendo il passo ad un sole imponente.

In qualunque situazione, a fine giornata, splenderà il sole su Bali.

Seppur di recente fondazione, Another Sunny Date affonda le sue radici in un rapporto decennale tra le due compositrici.

https://www.instagram.com/anothersunnydate/