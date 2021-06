Previsioni meteo 6 giugno 2021: piogge nel pomeriggio

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 giugno 2021: piogge e temporali tra pomeriggio e sera sulle regioni settentrionali e al Centro-Sud

Condizioni meteo più instabili sull’Italia con il maltempo che nelle ultime ore ha interessato parte della Penisola e si prepara a concedere il bis. L’alta pressione di matrice africana è infatti arretrata lasciando spazio a correnti più instabili che anche nella giornata di oggi porteranno piogge e temporali pomeridiani su tutto il settentrione e gran parte del Centro-Sud. Clima più asciutto solo sulle Isole maggiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo poche variazioni di rilievo, con una prima parte della giornata più asciutta e possibili precipitazioni tra pomeriggio e sera. Questo scenario sarà costante nel corso della settimana, quando l’instabilità potrebbe riguardare anche il Sud peninsulare.

Intanto per oggi, domenica 6 giugno 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità alternata a schiarite ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su tutti i settori, più intensi su Emilia Romagna Nord-Est. In serata ancora piogge soprattutto sulle regioni di Nord-Est, migliora altrove.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio peggiora con piogge in arrivo sulle coste tirreniche e temporali in sviluppo sulle zone interne. In serata tempo instabile con nuvolosità diffusa associata a piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità.

In Toscana tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente su tutta la regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata le piogge interesseranno le zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse su Sardegna e localmente Molise e Campania, variabilità asciutta altrove. In serata locali piogge su Campania e Molise, asciutto altro con nuvolosità in transito.

In Calabria ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori, locali piogge al pomeriggio sulla costa tirrenica meridionale; in serata il tempo sarà asciutto su tutto il territorio con molte nubi.

Temperature minime e massime in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

