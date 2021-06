Oscar Isaac è Marc Spector in Moon Knight

È ufficiale: Oscar Isaac è Marc Spector nell’attesissima serie Marvel Studios Moon Knight, creata da Jeremy Slater. Le riprese sono iniziate a marzo e il debutto è previsto in esclusiva su Disney+ nel 2022, insieme a She-Hulk con Tatiana Maslany e Mark Ruffalo e Secret Invasion con Samuel L. Jackson.

La conferma della partecipazione di Isaac è arrivata con una foto pubblicata sui profili social della piattaforma streaming di Topolino. Sull’immagine vediamo metà faccia dell’attore, pronto ad interpretare un personaggio dalle personalità multiple, e alle sue spalle si intravedono delle tavole di fumetti e bozzetti affissi su una bacheca. In particolar modo, si nota il volume Moon Knight – Le Fasi di Max Bemis, Paul Davidsos e Jacen Burrows, che racconta le origini di Marc Spector, i suoi problemi psicologici che si porta dietro dall’infanzia e il nuovo nemico: Il Collettivo.

Nel cast, oltre a Isaac, Ethan Hawke nel ruolo del villain (del quale non si sa ancora nulla) e May Calamawy, la cui parte non è stata ancora annunciata. Ulteriori informazioni sulla serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno annunciate nelle prossime settimane.