Marco Furio Forieri torna con Muoviti e Balla

“Muoviti e balla” è il nuovo singolo di Marco Furio Forieri: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming

La staticità intermittente a cui siamo obbligati in questo particolare momento storico può alimentare un irresistibile desiderio di alienazione che ci spinga oltre questa realtà, fuori da questo mondo: il nuovo brano di MARCO FURIO FORIERI, dal titolo “MUOVITI E BALLA”, trascina l’ascoltatore proprio in un viaggio come questo. Il brano ha un’impronta pop-dance ed è arricchito da una produzione elettronica e da interventi di tromba e sax; vede, inoltre, il coinvolgimento di Frank Martino (chitarre e programming), Edoardo Brunello (sax) e Marcello Faggionato (tromba e flicorno).

Spiega Marco Furio a proposito del pezzo: «Ero un po’ annoiato da questa malattia globale e ho seguito la missione Mars 2020 lasciando la Terra per gli spazi siderali. Dopo il rover Perseverance e il drone Ingenuity, questo brano è la cosa più interessante che sia arrivata da Marte».

Il videoclip ufficiale di “Muoviti e Balla”, diretto da Luca Bragagnolo in collaborazione con Borotalco.tv, è una versione riveduta del video dei Rammstein “Amerika” on un chiaro ed esplicito riferimento al maestro Stanley Kubrick. La sequenza di immagini è ambientata in una dimensione extraterrestre dove i protagonisti sono Furio e gli Ska-J. Intenti a portare a termine una missione di recupero di campioni di polveri stellari, gli astronauti vengono interrotti dalla musica dance che li spinge ad abbandonare la missione e a mettersi a ballare con un tragico finale a sorpresa.

Marco Furio Forieri nel 1984 entra nel mondo della musica come sassofonista, cantante, autore, compositore ed editore. Ha partecipato alla carriera del gruppo musicale Pitura freska dal 1988 al 2002 data dello scioglimento. Ha partecipato alle varie esperienze del gruppo veneziano (1 disco di platino, 3 dischi d’oro, Sanremo, Festivalbar, etc.). Nel 2002 ha fondato il gruppo ska-jazz degli Ska-J con all’attivo 12 cd. E’ autore e/o compositore di molti brani tra i più noti Picinin, Crudele, Papa Nero (con Pitura freska) Santamarta, Vivo con Amore, Socco, So Figo (con Ska-J). Nel 2016 è uscito il primo cd da solista dal titolo “Furiology” che è stato finalista per il premio Tenco. Ha collaborato con Banda Osiris, Orchestra Casadei, Catharral Noise, Rumatera e molti altri. Ha composto le musiche per gli spettacoli di Marco Paolini. Dopo la pubblicazione del singolo “Col bastone” lo scorso ottobre, Marco Furio torna con un nuovo brano dal titolo “Muoviti e Balla”, disponibile in radio e in digitale dal 14 maggio 2021.

