L’ex Amici Mike Bird in rianimazione a Bologna

Michele Merlo, in arte Mike Bird, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

L’artista ventottenne lanciato dalla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato, due giorni fa, un post su Instagram che aveva preoccupato molto i suoi fan. “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?“, aveva scritto Mike Bird sotto il post. Ma nelle ore successive è stata diffusa la terribile notizia.

Tra i commenti di supporto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), spunta quello di Federico Rossi, ex membro del duo Benji & Fede: “Forza anima libera“. Il finalista di Amici 20 Aka7even, invece, ha scritto: “Daje Brodi“. Su Twitter il messaggio di Emma Marrone: “Forza amico mio! Non mollare Ti voglio bene Michele!“.