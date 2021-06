Balenciaga e PS5 lanciano una capsule collection

Balenciaga e PlayStation 5 insieme per una capsule collection in edizione limitata: i prezzi non sono alla portata di tutti, la felpa costa più della console

Balenciaga ha stretto una partnership con PlayStation 5 per una capsule collection in edizione limitata. A rendere incredibile la collezione, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il prezzo. Basti pensare che un paio di calzini griffati PS5 costano 95 euro!

La capsule Balenciaga x PS5 è composta da una felpa con cappuccio (665 euro), una T-Shirt nei colori nero e rosso (510 euro), un cappellino (350 euro) e un paio di calzini (95 euro).

Tutti i capi presentano il logo PS5 e la griffe Balenciaga

La felpa e le T-Shirt sono caratterizzate dal logo PS5 sulla parte anteriore, accompagnato dalla scritta Nov 2020, ovvero il mese e l’anno in cui è uscita la console Sony.

Sulle maniche compaiono i simboli del controller, X, O, Triangolo e Quadrato, oltre alla griffe Balenciaga. Il retro presenta tutte queste stampe insieme.