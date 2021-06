Il sito Apre ospita il canale di Horizon Europe

Già disponibile nel sito Apre e completamente gratuita anche la pubblicazione “Horizon Europe – La Guida. Cos’è, cosa finanzia, come partecipare”, con la prefazione di Maria Cristina Messa, Ministro dell’università e della ricerca. Una bussola per i ricercatori e gli innovatori, ma anche per chi per la prima volta si avvicina al mondo della ricerca e innovazione europea. La Guida esplora i temi del Programma Quadro, le sfide, i passaggi tecnici (cosa fare e come), le azioni, gli obiettivi.

“www.horizon-europe.it e “Horizon Europe – La guida. Cos’è, cosa finanzia, come partecipare” sono iniziative “2021, Horizon Europe!”, la campagna di informazione e approfondimento promossa da Apre, in occasione del nuovo Programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’Unione europea, pensata per la comunità italiana R&I.

Apre promuove la partecipazione italiana al Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea, attraverso servizi di informazione, assistenza, formazione al pubblico. Ente ospitante dei Punti di contatto nazionale (Ncp) del programma quadro Horizon Europe, Apre è un’associazione costituita da più di 140 soci tra i principali attori R&I in Italia.

Per saperne di più www.apre.it