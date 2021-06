Ora resta è la nuova canzone di Alexandra

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali “Ora resta”, il nuovo brano di Alexandra fuori per Greylight Records

Avere la voglia di cambiare le cose senza paura e con la convinzione che tutto torni ad essere sotto controllo: questo il messaggio che ALEXANDRA vuole trasmettere nel suo nuovo singolo, “ORA RESTA”, una sorta di riscatto contro chi non sa dare il giusto valore alle persone. Il viaggio su un altro pianeta viene descritto e cantato come metafora per ristabilire un equilibrio nella vita e per avere un cambio netto di prospettiva.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: «Mi sono immaginata di sfrecciare su una Tesla, un auto che sembra arrivata dal futuro e che, silenziosamente, percorre la strada che mi porta alla consapevolezza di ciò che voglio essere e di chi voglio al mio fianco. Ci sono due tipi di persone, quelle che ti annullano e quelle che sanno tirare fuori la parte migliore di te. Questo viaggio mi farà incontrare il meglio di me».

Biografia

Alessandra Galantino, in arte Alexandra, è una giovane cantante classe ‘97 originaria di Desio. Inizia il suo percorso musicale all’età di cinque anni quando si unisce al “Coro dei piccoli cantori di Milano” per poi proseguire con gli studi di canto fino ai sedici anni, fin quando un’insegnante arrivò a dirle che “non sarebbe mai diventata una cantante”. Dopo qualche anno di sconforto, Alessandra riprenderà in mano la sua passione candidandosi al Mas Music Arts & Show, per cui attualmente frequenta il percorso accademico musicale. Dopo la pubblicazione di “Fai parte di me” (Greylightrecords) lo scorso ottobre, Alexandra torna con un nuovo singolo dal titolo “Ora resta”, disponibile in radio e in digitale.

