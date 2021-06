Non vi appartengo è il nuovo album di Torchio

Fuori per Ohimeme “Non vi appartengo”, il nuovo disco e primo full length solista per il cantautore di Alessandria Torchio

Fuori per Ohimeme (www.ohimeme.com) il nuovo disco e primo full length solista per il cantautore di Alessandria Torchio. Un nuovo capitolo che segue il singolo omonimo e il brano Agamennone, uscito di recente. Un disco che è una sorta di autobiografia musicale che nasce dall’urgenza di raccontarsi sinceramente, e senza limiti di genere.

In questo album c’è tutto quello che avevo, poco o tanto non mi importa. E’ quello che sono e c’è il rock di cui non desideravo fare a meno ma è nell’urgenza dei testi che ho trovato la mia pace mai accondiscendente. Non capisco coloro che si trincerano in un solo genere così in parte ho lasciato spazio anche al lato piu’ pop del mio andare giocando con i contrasti. Le parole?! Quelle possono tutto e le amo da sempre. (Torchio)

BIO: Nelle precedenti esperienze musicali con i RISERVATO, Massimo Torchio ha partecipato al “SIM” di Milano arrivando alle finali, al “Festival Sonora” di Latina, ha vinto il “Festival degli Sconosciuti” di Ariccia e il festival “Asti e Musica”, ha presto parte al “3° Festival Internazionale di Lignano Sabbiadoro” e tenuto concerti in tutta la penisola negli anni ‘90 e 2000. Inoltre, il cantautore ha realizzato alcune partecipazioni a compilation negli Stati Uniti e ha pubblicato, tra i diversi lavori, l’album “Riservato 9013” nel 2013, nelle cui musiche scorre una miscela di rock, canzone d’autore e progressive. Negli stessi anni Torchio si esibisce con la band “Los Latin Lovers” in diversi festival e concerti in cui l’ironia e il ritmo la fanno da padroni. Dopo aver giocato per anni con il proprio lato istrionico da vero e proprio ‘animale da palcoscenico’, l’amore per la poesia e la musica non possono che sfociare nell’ attuale lavoro solista che intraprende a partire dal 2017: si dedica cosi alla creatività più profonda e tormentata, costruendo brani i cui testi sono intrisi di ironia e senso critico verso gli stereotipi che limitano l’andare umano, amando le fragilità, quelle con cui si sogna e per cui vale la pena vivere. Nel 2018 pubblica l’EP “Sostituibile” costituito da 4 brani, preludio del nuovo album “Non vi appartengo“. Qui sono presenti alcune collaborazioni con artisti di svariata estrazione a rimarcare la necessità di condividere il proprio percorso con lo spirito che alcuni definiscono del rock’n’roll. https://www.instagram.com/torchiomassimo/

https://www.facebook.com/torchiomassimo/ SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3uA7FIx