L’amore all’improvviso: la colonna sonora è di Carol Maritato

“Dimmi di te” di Carol Maritato è la colonna sonora del film “L’amore all’improvviso” tratto dall’omonimo best seller di Barbara Fabbroni

“Nuovo e autorevole impegno artistico per la cantautrice romana e talento puro della musica italiana Carol Maritato, che interpreterà la colonna sonora del film in prossima uscita “L’amore all’improvviso”, tratto dall’omonimo best seller di Barbara Fabbroni: il libro racconta la storia di Sveva, della sua vita e dei suoi rapporti di affetto e di amore. Quell’amore e quel sentimento che Carol Maritato decanta in “Dimmi di te”, che appunto sarà la colonna sonora del nuovo film di Marco Frosini, le cui riprese inizieranno nell’autunno 2021 e vedrà nel cast pezzi da novanta come i figli d’arte Leonardo Ghini e Francesco Manfredi.

“Per me è davvero un grandissimo onore intraprendere questa collaborazione con artisti di assoluto livello. Un film con un cast eccezionale, ispirato a un libro meraviglioso, che ho letto tutto di un fiato. Sono poi particolarmente legata al mio brano “Dimmi di te”, che racconta di emozioni, di sentimenti, di rapporti umani. Sono davvero contenta di tutto questo”, ha detto Carol Maritato.