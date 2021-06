Terremoti e Maremoti: il libro dell’INGV è online

Disponibile online da oggi il libro Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre i rischi, edito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Da oggi il libro Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre i rischi, edito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sarà disponibile sul sito web dell’INGV e sul blog INGVterremoti.

Completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica, il testo ha visto la sua prima edizione nel 2008.

Oggi, i ricercatori dell’INGV hanno voluto riprogettare il messaggio divulgativo inserendo informazioni originali, frutto dell’elaborazione scientifica sui terremoti e sui maremoti di quest’ultimo decennio.

Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre i rischi, infatti, è un viaggio alla scoperta di questi fenomeni naturali affascinanti e, allo stesso tempo, temibili, allo scopo di capire insieme i processi che li determinano e soffermandosi sulle costanti attività di sorveglianza sismica e di monitoraggio del livello del mare.

Perché e dove avvengono i terremoti e i maremoti?

Come si misurano?

Quali sono stati quelli più forti in Italia e nel mondo?

Qual è la pericolosità del nostro territorio e delle nostre coste?

Come possiamo difenderci?

Queste le domande cui tutti coloro che hanno vissuto direttamente o indirettamente un evento sismico si sono posti almeno una volta.

A quarant’anni dal terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, questo volume, nella sua veste aggiornata e arricchita, vuole proporre risposte ai lettori e portare un contributo nel percorso di consapevolezza del territorio dei rischi del territorio in cui viviamo, per la necessaria cultura della prevenzione che deve infondersi in ogni cittadino, anche e soprattutto partendo dalle nuove generazioni.

Il libro è composto da due parti. Nella prima parte, sono descritti i terremoti che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi 20 anni evidenziando gli strumenti di comunicazione creati dal gruppo INGVterremoti a partire dal 2010 e volti a informare capillarmente il pubblico sulla sismicità in corso, in tempo reale. La seconda parte descrive il fenomeno dei maremoti affrontando la loro pericolosità per le coste italiane e nel Mediterraneo, con un focus sul Centro Allerta Tsunami dell’INGV che, operativo dal 2017, svolge il costante servizio di monitoraggio dei terremoti nel mar Mediterraneo, del livello del mare e di allerta tsunami.

Il libro, interamente curato nei contenuti e nella grafica dall’INGV, rientra nella nuova attività dell’Istituto come editore di opere divulgative.

Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre i rischi è sfogliabile e scaricabile sul sito dell’INGV nelle pagine Educational (INGV.it ->Comunicazione e Divulgazione ->Educational) e sul blog INGVterremoti.

Nella sua versione cartacea verrà distribuito alle scuole nelle prossime occasioni di visita presso le sedi dell’Istituto. Inoltre, nei limiti delle copie disponibili, sarà distribuito al pubblico in occasione di eventi istituzionali.

Link:

Canale YouTube INGV Eventi

Sito web dell’INGV: https://www.ingv.it/it/divulgazione/educational

Blog INGVterremoti https://ingvterremoti.com/libro-terremotimaremoti/