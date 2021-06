MAMA è il nuovo singolo di Sacramento

Sacramento torna con il nuovo singolo “MAMA”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali per La Tempesta

Online MAMA, il nuovo singolo di Sacramento prodotto da Luca Bergomi (Dumbo Gets Mad). Fuori per La Tempesta International e per l’etichetta americana SXN, un nuovo capitolo che è un anticipo della più lontana e allucinata delle estati e del nuovo album di prossima uscita, per il progetto lo-fi definitivo italiano, Sacramento.



Maybe tonight

When your mama let you go

Please meet me at the ball

Love me my dear

Storie di lupi solitari e cavalli ribelli, cactus per chilometri, montagne di cappelli da cowboy: lo scenario da cui nasce MAMA non ha niente a che fare con l’isolato dove sei cresciuto. Togli la giacca firmata perché fra la mandria non serve. Ascolta il tuo amore che ti desidera da molto lontano. Il nuovo brano di Sacramento ti farà muovere e rotolare come non hai mai fatto prima. Nel deserto e nel negozio all’angolo ti dondoli con il vento, libero di rotolare ovunque ti porti la musica. Questa è terra desolata, un nuovo tipo di campagna per chi viene dalla città.

Questa è MAMA.

BIO:

Sacramento è la creatura sonora di Steve Fileti. Nato e cresciuto sulle sponde del Lido Sacramento a Siracusa, in Sicilia, Stefano ha sin dai primi passi sviluppato e mantenuto una certa affezione verso la gemella West Coast americana. Ricco di richiami alle sonorità tipiche degli anni ’80, con un accenno di chillwave e suoni caratteristici del panorama indie pop lo-fi internazionale che prendono spunto da maestri del genere come Homeshake, Ariel Pink, Connan Mockasin e Mac DeMarco, con un pizzico di Frank Sinatra, il primo vero progetto solista di Stefano ci fa sognare tramonti in spiaggia sorseggiando i migliori Margarita, serate al bowling, pernottamenti in fancy motel con piscina. Sacramento è ciò che accade quando aggiungi quel noto savoir faire italiano a brani di stampo synth pop californiani di nuova generazione.

SCOPRI IL BRANO: https://sacramento.lnk.to/MAMA