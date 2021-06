Covid: negli USA e a Messina birra gratis a chi si vaccina

Covid: negli USA birra gratis al pub per chi si immunizza contro il Covid. A Messina boccale a 50 centesimi per gli over 16 che si vaccinano

a birra gratis, da soli o in compagnia. È questo quello che devono aver pensato i gestori di un pub di Sterling, nello Stato americano della Virginia, pronti a regalare una pinta di lager a quanti decidano di vaccinarsi con il siero anti-Covid di Johnson & Johnson negli spazi esterni del locale. ‘Una birra in omaggio per il vaccino’ potrebbe essere lo slogan di questa curiosa e singolare iniziativa, riferita dalla Dire (www.dire.it), che intende incentivare i cittadini americani a farsi immunizzare e porre così un freno alla pandemia.

“Ho solo pensato che fosse una buona opportunità per vaccinarmi molto rapidamente”, ha spiegato uno dei clienti che hanno aderito a questa sorta di open day che mette insieme alcol e salute, in un video rilanciato da testate internazionali. “Conoscere una nuova birreria e prendere un po’ di birra gratis. È stata davvero una bella idea”. E allora via i dubbi, via le paure legate all’ago o al vaccino stesso. Largo invece all’alcol, anche perché non si paga nulla. “Questo posto- ha aggiunto un altro avventore- si trova davvero vicino a dove lavoro, è proprio in fondo alla strada del mio ufficio. Sono qui durante la mia pausa pranzo, mi vaccino e bevo la mia birra, non posso davvero lamentarmi”. Un’opportunità diversa, fuori dal comune, della quale sta beneficiando la comunità di Sterling, “anche perché non tutti vogliono o possono andare a vaccinarsi in un grande centro” ha dichiarato un responsabile della farmacia organizzatrice delle vaccinazioni. “Questa iniziativa ha certamente dei vantaggi per quanti vivono in città piccole come questa”.

Fa discutere l’iniziativa di Messina

Ha provocato diversi malumori, invece, l’iniziativa della birra a 50 centesimi per gli over 16 che si vaccinano, annunciata ieri dall’Ufficio commissariale per l’emergenza Covid di Messina, guidato da Alberto Firenze.

“Mi sembra un’iniziativa fuori luogo e diseducativa, da un lato perché non credo siano questi i messaggi da far passare per motivare i giovani a compiere un gesto a tutela della propria salute e di quella della collettività e dall’altro perché in qualche modo così si rischia di legittimare e valorizzare l’uso dell’alcol, una delle piaghe che colpisce drammaticamente il mondo giovanile. Chiameremo in commissione Salute il commissario per l’emergenza Covid di Messina per avere tutti i chiarimenti necessari su questa iniziativa pubblicitaria lanciata, tra l’altro, in concomitanza con l’apertura delle prenotazioni agli over 16, mentre tutti noi sappiamo che l’alcol è vietato ai minori proprio per i danni che crea”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, criticando l’iniziativa promossa fino a domenica prossima nell’hub Fiera di Messina dove è stato allestito uno spazio dedicato alla birra artigianale per gli over 16.