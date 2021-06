Supercomputer: al via il progetto TEXTAROSSA

Partito il progetto TEXTAROSSA per supercomputer sempre più performanti: riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei gtra cui l’Italia

Ha preso il via il progetto TEXTAROSSA [1], coordinato da ENEA, per sviluppare tecnologie innovative per il supercalcolo di nuova generazione, un settore di sempre maggiore importanza anche per le applicazioni in campo energetico, climatico, nonché medico e farmaceutico.

Cofinanziato dalla European High Performance Computing (EuroHPC) Joint Undertaking, il progetto triennale riunisce 17 tra istituzioni e aziende di 5 Paesi europei: oltre all’ENEA, in Italia partecipano CINI[2], CNR, INFN, E4 Computer Engineering, In Quattro e CINECA; in Germania, Fraunhofer; in Francia INRIA, ATOS e Université de Bordeaux; in Spagna, Universitat Politècnica de Catalunya e BSC; in Polonia, PSNC.

Selezionato da EuroHPC come uno dei programmi chiave per innovare e ampliare l’efficienza e l’usabilità dei sistemi di High Performance Computing (HPC), il progetto TEXTAROSSA ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento tecnologico nel settore del supercalcolo, sviluppando una nuova architettura di calcolo hardware/software basata su processori di ultima generazione affiancati da acceleratori hardware, su sistemi di raffreddamento innovativi e su tecniche per la riduzione dei consumi.

“TEXTAROSSA promuoverà la competitività europea in questo settore strategico, rendendo disponibili strumenti hardware/software indispensabili al supercalcolo; inoltre, permetterà di conseguire nuovi risultati in settori di estrema rilevanza economica, sociale e scientifica come l’industria farmaceutica, l’intelligenza artificiale, la modellazione climatica e la fisica fondamentale”, ha evidenziato Massimo Celino, ricercatore ENEA della divisione Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT.

L’ENEA coordinerà l’intero progetto, partecipando alla progettazione e al testing dei due prototipi, uno basato sulla linea individuata dalla European Processor Initiative (EPI)[3] e l’altro sulla tecnologia OpenSequana[4], contribuendo alla definizione e realizzazione della nuova architettura di calcolo.

“Grazie a straordinarie risorse finanziarie e scientifiche, si stanno realizzando a livello mondiale nuove infrastrutture di supercalcolo, denominate exascala, in grado di svolgere circa 1 miliardo di miliardi (1018) di operazioni al secondo: una singola macchina di questo tipo sarà in grado di eseguire il doppio dei calcoli degli attuali 100 supercomputer più potenti in Europa”, conclude Celino.

Sito di progetto: https://textarossa.eu/

TEXTAROSSA sulla rivista HPCwire (Partner E4): https://www.hpcwire.com/off-the-wire/e4-to-participate-in-textarossa-to-develop-technologies-for-energy-efficient-hpc/

TEXTAROSSA sul sito web di EuroHPC: https://eurohpc-ju.europa.eu/news/european-high-performance-computing-joint-undertaking-launched-thirteen-ri-projects-april

TEXTAROSSA sui social di EuroHPC

Twitter: https://twitter.com/EuroHPC_JU/status/1388014076828299271

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6793781306300932096

[1] Towards EXtreme scale Technologies and AcceleRatOrS for HW/SW Supercomputing Applications for exascale

[2] Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, che raggruppa Politecnico di Milano, Università degli studi di Torino e Università di Pisa

[3] Architettura ARM64 è basata su di una famiglia di microprocessori sviluppata dalla società di alta tecnologia ARM Holding, con caratteristiche di basso consumo elettrico, rapportato alle prestazioni, che ne hanno permesso la grande diffusione nei sistemi elettronici dove occorre una alta specializzazione per l’applicazioni finali.

[4] Sviluppata da ATOS BULL (uno dei partner del progetto) è una tecnologia basata su nuova gamma di supercomputer di classe exascale, eterogena, flessibile e a basso consumo.