Sentinelli in radio con Voglio uscire la notte

In rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Voglio uscire la notte”, il nuovo singolo del giovane cantautore Sentinelli

Voglio uscire la notte è il grido di dolore di un ragazzo che vuole tornare a vivere la vita che conosceva, con quella voglia di uscire, di fare e di illuminare la notte. Con la voglia di poter restare a parlare sotto casa di notte. Un ragazzo che come tanti si chiede se oggi ha un senso quel mondo che vediamo fuori dalla finestra, un mondo che ha amplificato le distanze.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Improvvisamente il coprifuoco, la zona rossa. Ora i sorrisi li posso soltanto immaginare, nascosti come sono dietro le mascherine. Ora le distanze tra noi sono diverse, anche i sogni sono diversi. E non so più come immaginarmi il futuro. Vorrei uscire la notte per tornare a sorridere sotto le stelle».

Biografia

Tommaso Sentinelli, in arte Sentinelli, è un giovane cantautore nato a Roma il 16 agosto 2001 in una famiglia di musicisti. Fin dall’infanzia inizia a comporre melodie e testi, oggi scrive e canta i propri sentimenti attraverso le sue canzoni. “Voglio Uscire La Notte” è il suo terzo singolo che segue “Airpods” (4/12/21) e “Un Applauso A Te” (14/02/21).

