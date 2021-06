Ristoranti: accordo sul numero massimo al chiuso

Covid: verso l’intesa tra Governo e regioni sul numero massimo di persone non conviventi ai tavoli al chiuso. Nessun limite all’aperto

La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di far decadere i limiti all’aperto per le attività di ristorazione e di estendere – in via temporanea e per farlo decadere dopo due settimane – il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 persone per tavolo avrebbe trovato l’assenso del Governo.

Domani, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe emanare un’ordinanza per definire le nuove regole per i ristoranti al chiuso. In zona bianca – nell’ambito del limite di otto persone al tavolo – sarà previsto un massimo di due nuclei familiari.

Come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), il presidente Fedriga avrebbe inoltre rilanciato sull’opportunità di valutare l’abolizione di limiti per i ristoranti all’aperto anche per le zone gialle. A tal proposito, si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale. E’ quanto si apprende da fondi interne alla Conferenza delle Regioni.

Il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini su Twitter rassicura: “Governo e Regioni verso una sintesi positiva sul numero massimo dei commensali nei ristoranti, tanto al chiuso quanto all’aperto – scrive – . La zona bianca è un ‘premio’, non avrebbe avuto senso mantenere le stesse regole previste per la zona gialla. Torniamo alla normalità”.