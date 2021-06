Previsioni meteo 3 giugno 2021: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 giugno 2021: bel tempo sulle regioni italiane con l’anticiclone, possibili temporali pomeridiani solo su rilievi alpini e appenninici

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia in questi primi giorni di giugno caratterizzati dalla presenza dell’alta pressione che tiene lontane le perturbazioni. Sulla nostra Penisola continuano dunque a registrarsi condizioni di stabilità, che sarà protagonista anche nella giornata di oggi. Attenzione solo a possibili temporali pomeridiani sull’arco alpino e rilievi appenninici delle regioni centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nella giornata di domani avremo cieli sereni e caldo in aumento con l’anticiclone africano in rinforzo. Trova ulteriori conferme un deciso cambiamento delle condizioni meteo tra sabato e domenica, quando una intensa perturbazione raggiungerà le regioni del Nord e del Centro, accompagnata da piogge e temporali.

Intanto per oggi, giovedì 3 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con locali acquazzoni o temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue precipitazioni su Piemonte, Trentino e Friuli, altrove non sono previste variazioni di rilievo.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo sull’Appennino, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata tempo in prevalenza asciutto con cieli del tutto sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne con locali piogge specie su Molise, Calabria e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni, poco nuvoloso sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo, specie sulle regioni centro-meridionali.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.