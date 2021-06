Sale l’attesa per Disco2 di cmqmartina

Il 4 giugno cmqmartina presenta live il nuovo album Disco2: l’evento si svolgerà al MI MANCHI, la rassegna itinerante del MI AMI Festival

Sarà presentato al ‘MI MANCHI’ (la nuova rassegna itinerante del MI AMI Festival) il prossimo 4 giugno, il nuovo disco di cmqmartina dal titolo ‘Disco2’. Dopo i singoli ‘Se mi pieghi non mi spezzi’ e ‘Pensieri sbagliati’, l’album esce così per Sony Music/ Columbia tra elettronica e songwriting.

‘Disco 2’ arriva dopo il debutto di cmqmartina con l’album ‘Disco’, un lavoro che richiama alla spensieratezza e al neon degli anni 80. Da quel momento la carriera dell’artista è stata costellata di successi e in solo un anno e mezzo ha superato i 10 milioni di streams raggiungendo 160mila followers. Il disco è già in pre save e pre order QUI.

“DISCO 2 sono i miei vent’anni. Dentro ci sono parole nate nei treni di città lontanissime, nelle feste che facevo di nascosto, nelle notti che mi facevano più paura. Dico sempre che sono nata per autosabotarmi: con questo disco cerco di ricostruirmi. Racconto azioni e reazioni di questo mio cuore ogni volta che si trova in un posto dove ha il dramma e il privilegio di poter diventare un po’ più grande. Amori nuovi, amori finiti, litigi giganti, pianti disperati, tatuaggi in casa, sbronze che pensavo sarebbero state irrimediabili, scalate su monumenti patriottici, visi sconosciuti nella mia casa. Il tutto senza mai smettere di ballare, in questi pezzi ci sono suoni che mi rendono felice, la cassa in quattro che è il mio posto sicuro e l’energia creativa di tanti artisti che è rimasta incastrata nelle canzoni di questo disco.”