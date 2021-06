L’inno degli Europei è di Martin Garrix e Bono

Gli Europei di Calcio in partenza l’11 giugno avranno come colonna sonora la musica di Martin Garrix. Il dj e producer è stato scelto ormai tempo fa e finalmente è pronto a far ascoltare la musica creata per la competizione, rimandata di un anno per il perdurare dell’emergenza Coronavirus.

E’ fuori “We are the people we’ve been waiting for”, brano realizzato con Bono e The Edge degli U2. La canzone, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è l’inno ufficiale di questa edizione itinerante, che si svolgerà in 12 città del continente. La partita inaugurale – il match tra Turchia e Italia – sarà allo Stadio Olimpico di Roma.

In quell’occasione, risuonerà per la prima volta il brano, a cui Garrix ha iniziato a lavorare da solo ormai oltre un anno fa. Poi, solo dopo, è arrivata la grande collaborazione. Oltre all’inno, Garrix ha anche prodotto tutta la musica che accompagnerà le squadre in campo e che sarà utilizzata nelle trasmissioni ufficiali.