Francesco Leineri in ape-car per una Turandot di Periferia

La Città Ideale prosegue dal 4 al 6 giugno con 99 variazioni del Nessun dorma da Turandot suonate dal compositore e performer Francesco Leineri

La Città Ideale prosegue a bordo di un’ape-car e porta Giacomo Puccini nelle periferie della capitale: lo fa dal 4 al 6 giugno con 99 variazioni del Nessun dorma da Turandot di Giacomo Puccini suonate dal Maestro Francesco Leineri a bordo di un itinerante camioncino nei mercati rionali e nelle trafficate strade dei municipi III, V, XIII e XIV di Roma.

Un innesto di bellezza inconsueto, un’incursione improvvisa e mattutina, nella quotidianità del territorio, di un’opera dal linguaggio universale e di quei versi noti al mondo intero ma solitamente protagonisti di grandi palchi teatrali e suggestivi scenari.

Dal 4 al 6 giugno, tra le 10.00 e le 13.00 di mattina, quando la città si muove e fermenta, Puccini non sarà alle Terme di Caracalla e neanche al Teatro dell’Opera; sarà in viaggio a Fidene, Serpentara, Vigne Nuove, Tufello, e poi ancora a Centocelle, Torpignattara, Quarticciolo, Pigneto, Montespaccato, Torrevecchia, Primavalle, Santa Maria della Pietà, Battistini e Pineta Sacchetti. Per continuare a disegnare quella città ideale che, iniziata con Shakespeare nei cortili degli Ater, ora si confronta con quella che forse è la più nota aria mai scritta in italiano.

“Con Nessun Dorma abbiamo cercato di costruire un progetto che sostituisse ai rumori spessi fastidiosi e invadenti della città – clacson, ambulanze, liti, urla, motorini – una musica che aleggiasse per le vie e i quartieri della periferia e ridisegnasse un suono armonico della città” spiega Fabio Morgan, ideatore di La Città Ideale. “Da qui l’idea di portare Giacomo Puccini lì dove di lirico c’è poco. Un momento lirico, un momento di bellezza universale da incastonare nella nostra città ideale: dove svegliarci la mattina e avere la possibilità di fermarci per un attimo, quasi sovrastati dall’incanto”.

Dopo i concerti per pianoforte all’isola pedonale del Pigneto e a piazza Nuccitelli del 2019, con 99 variazioni del Nessun dorma il compositore e performer Francesco Leineri rinnova così la collaborazione con La Città Ideale, progetto ideato da Fabio Morgan. “L’idea è nata dalla volontà di ampliare ancor di più la precedente esperienza di condivisione del fatto musicale, semplice e autentico, rendendola ancora più fruibile, ma straniante ed atipica” spiega. “L’idea di Nessun dorma – prosegue Leineri – è una risposta un po’ caustica e sarcastica all’esaltazione della vittoria, illusoria quando non si considera il deserto della notte intorno. Non saremo a Pechino, non ci sarà Calaf, ma vuole essere senz’altro un risveglio insolito per le strade di Roma”.

Sul canale Telegram di La Città Ideale sarà possibile seguire la posizione di Leineri in tempo reale per poterlo ascoltare, raggiungendolo durante il tragitto.

Francesco Leineri è diplomato in Composizione presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma sotto la guida del M° Matteo D’Amico. Negli anni ha arricchito la propria formazione grazie a corsi extra accademici di vario genere (Maggio Musicale Fiorentino, Nuova Consonanza, Accademia Filarmonica Romana, etc.) e approfondendo parallelamente lo studio della direzione d’orchestra con Gianluigi Zampieri e Francesco Lanzillotta. Oltre ai suoi consolidati lavori nell’ambito di musica applicata alle arti (teatro, danza, performance, installazioni, cinema e pubblicità) la sua produzione di musica “assoluta” ha fatto sì che si consolidassero rapporti con diversi interpreti e realtà produttive con le quali continua tutt’oggi a collaborare. Suoi lavori sono andati in scena o eseguiti in Italia (PIF 2014, Castelfidardo; “Contro” – Auditorium Parco della musica di Roma; “Assoli” – Accademia Filarmonica Romana; Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma; Museo della Scienza e della tecnica di Milano), Francia (Theatre de Verre, Parigi), Germania (UWE – der festival 2016, Monaco), Repubblica Ceca (Setkani-Encounter 2016, Brno), Svizzera (“Appunti di viaggio” 2010, Teatro La Darsena, Lugano), California (Spreckels Theatre, San Diego Fringe Festival 2015), Messico (Estacion Teatro, Tijuana), India (ITFOK 2017, Thrissur) ed Ecuador (Encuentro de los Andes 2013, Riobamba).

La Città Ideale è un progetto di Fabio Morgan patrocinato da Biblioteche di Roma, in collaborazione con Municipio III, Municipio V, Municipio XIII, Municipio XIV.