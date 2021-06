Fuori Crescere, il nuovo singolo di Nicholas Arezzi

Online sulle piattaforme digitali “Crescere”, il nuovo singolo del giovane e promettente autore hip-hop sanremese Nicholas Arezzi

Nick, al secolo Nicholas Arezzi è un giovane e promettente autore hip-hop che, con il nuovo singolo, convince e conferma il suo talento, con la release “Crescere”.

Disponibile su tutti i digital store, il brano pubblicato dal rapper sanremese è di impatto e ben costruito, apprezzato già da pubblico e critica, per il testo e per le sonorità.



“Questo é uno dei molti progetti a cui sto lavorando giorno e notte. Il brano parla di crescita e della vita. Del fatto che soffrire aiuta a crescere. La verità spesso fa male, non tutti hanno il coraggio di dirla.. questa aiuta ad imparare e rendersi conto dei propri errori”

Nick è autore di parole e musica, infatti a domanda precisa risponde: “Nessuno mi aiuta nella realizzazione dei testi o della struttura della canzone. In questo caso la base é stata prodotta da Janax, un producer della Jhouse Studio, che ringrazio tantissimo e con il quale spero di collaborare ancora”.



E con l’umiltà che lo contraddistingue prosegue dicendo: “Ringrazio tutti i miei amici, i miei genitori, le persone che apprezzano la mia musica, chi, quando mi vede in giro mi supporta con un piccolo ” Grande Nick ” o mi saluta e mi ferma per avere novità.. grazie anche a chi mi critica in modo costruttivo e chi a chi condivide sui social”

Nick ha cominciato presto a scrivere canzoni, a 14 anni e come dice lui: “Mi sono sempre piaciute la poesia e la letteratura italiana.. sono rimasto affascinato dal potere delle parole ed i loro significati e questo penso che possa avermi dato un ispirazione”

Un ragazzo maturo, consapevole, che studia e cerca collaborazioni importanti per riuscire a creare la migliore musica per comunicare le sue emozioni, per raccontare le sue storie.



“Perché dietro ogni canzone che dura 3 minuti circa c’è molto lavoro.. non sono solo parole registrate, sono pensieri, passione, sacrifici tempo e soldi perché, per ora, nessuno mi ha mai regalato nulla”. Nicholas Arezzi è certificato rapper di qualità al CET di Mogol, e semifinalista al Tour Music Fest