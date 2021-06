Uso di oppioidi in ospedale prolunga la degenza

Uno studio ha rilevato che l’uso di oppioidi in ospedale è correlato a eventi di depressione respiratoria indotta in più della metà dei pazienti: aumentano degenza e costi

Durante l’assistenza ospedaliera nei reparti di medicina generale possono verificarsi eventi di depressione respiratoria indotta da oppioidi in più della metà dei pazienti. L’insorgenza di questa problematica comporta circa 6 giorni di degenza ospedaliera e più di 21.000 dollari di costi correlati. È quanto mostra uno studio globale pubblicato su BMC Anesthesiology.

Questi numeri sono significativamente più alti della durata media della degenza ospedaliera e dei relativi costi tra i pazienti che non hanno avuto un episodio respiratorio indotto da oppioidi durante l’assistenza generale in un ospedale.

“L’entità di questi risultati è molto inquietante e sorprendente”, ha detto a Healio Ashish Kumar Khanna, autore dello studio e professore associato di Anestesiologia presso la Wake Forest University School of Medicine.

Khanna e colleghi hanno precedentemente pubblicato i dati dello studio PRODIGY, in cui quasi la metà dei 1.495 pazienti ricoverati di età pari o superiore a 18 anni provenienti da 16 siti in sette paesi ha sperimentato un evento di depressione respiratoria indotta da oppioidi, che è stato rilevato tramite ossimetria continua e monitoraggio capnografico.

“Una domanda successiva naturale era quella di valutare la relazione della depressione respiratoria indotta da oppioidi sull’utilizzo delle risorse sanitarie e sui costi associati agli eventi avversi collegati a questo durante il recupero ospedaliero”, ha detto Khanna.

I ricercatori hanno valutato la relazione tra depressione respiratoria indotta da oppioidi e utilizzo delle risorse sanitarie in 1.335 adulti (di cui 769 dagli Stati Uniti) dallo studio PRODIGY. I pazienti hanno ricevuto oppioidi per via parenterale e sono stati sottoposti a capnografia ininterrotta e monitoraggio pulsossimetrico. Khanna e colleghi hanno raccolto in modo retrospettivo dati sui costi ospedalieri per 420 pazienti statunitensi.

I ricercatori hanno riferito che i pazienti ricoverati con uno o più eventi di depressione respiratoria indotta da oppioidi avevano una durata di permanenza più lunga (6,4 vs 5 giorni; p=0,009) e costi ospedalieri più elevati (21,892 dollari vs 18,206 dollari; p=0,002) rispetto ai pazienti che non hanno avuto un episodio. Inoltre, i pazienti ricoverati che avevano punteggi di rischio di depressione respiratoria PRODIGY elevati e uno o più eventi di depressione respiratoria indotta da oppioidi avevano costi ospedalieri più elevati rispetto ai pazienti ad alto rischio che non avevano avuto un episodio (21.948 dollari contro 18.474 dollari, p=0,0495). Un’analisi ponderata per la propensione ha rivelato che i pazienti ricoverati con uno o più eventi di depressione respiratoria indotta da oppioidi avevano costi superiori del 17% rispetto a quelli che non erano incappati in questo problema (p=0,007).

Khanna e colleghi hanno notato che i risultati richiamano l’attenzione sul “bisogno insoddisfatto della qualità dell’assistenza per i pazienti del piano di assistenza generale che ricevono oppioidi”.

“La depressione respiratoria indotta da oppioidi è comune e prevalente nei piani di assistenza generale degli ospedali”, ha detto Khanna. “L’identificazione precoce dei pazienti a rischio di depressione respiratoria, insieme a un intervento preventivo precoce, può ridurre l’incidenza della depressione respiratoria e il suo onere clinico ed economico associato”.

I prossimi passi di questa ricerca “consisteranno nell’effettuare una vera analisi del rapporto costo-efficacia e costruire un modello che consentirà ai medici e agli amministratori ospedalieri di calcolare un punto di ‘pareggio’ per gli investimenti in strumenti di monitoraggio di sorveglianza continua aumentati e quanto la diminuzione della depressione respiratoria indotta da oppioidi consentirebbe un punto di investimento in pareggio “, ha detto Khanna.

Riferimenti

Ashish K Khanna et al., Opioid-induced respiratory depression increases hospital costs and length of stay in patients recovering on the general care floor BMC Anesthesiol 2021 Mar 20;21(1):88. doi: 10.1186/s12871-021-01307-8.

leggi