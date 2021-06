Sayanbull torna con il suo primo singolo per Sony

Classe 1995, Alex Refice (vero nome di Sayanbull) è nato e cresciuto nella borgata romana di Tor Marancia chiamata Shangai, un quartiere per molti versi abbandonato a sé, in cui impera l’edilizia popolare ma che negli ultimi anni è al centro di un tentativo di riqualificazione. Gli ambienti che ha frequentato e le situazioni difficili che ha vissuto in prima persona negli anni della sua formazione, hanno portato Sayanbull a compiere delle scelte sbagliate ma ora, grazie alla musica, sa di avere la possibilità di dare una svolta alla sua vita.

Il trapper romano con la musica racconta senza mezzi termini quello che vive e vede quotidianamente, consapevole di essere frutto di una realtà difficile, e in questo brano, con crudezza, si descrive immerso in questo mondo. Il testo, infatti, raffigura una Roma complicata e violenta, smossa spesso da vizi “proibiti”, e la voce di Sayanbull aggredisce il ritmo deciso della produzione musicale di Ric De Large.

